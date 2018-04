FC Groningen beloont huurling Doan met contract tot medio 2021

Doan (19) kwam vorig jaar zomer over van Gamba Osaka uit zijn vaderland. In de huurovereenkomst was een optie tot koop opgenomen, die nu dus wordt gelicht.

De aanvaller stond dit seizoen vaak in de basis bij FC Groningen en was in 27 competitieduels goed voor acht doelpunten en vier assists. Manager technische zaken Ron Jans, die jaren trainer was bij de Groningse club, vindt dat Doan zijn contract echt heeft afgedwongen.

"Het is ontzettend knap om op zo'n jonge leeftijd in een totaal andere cultuur je zo snel aan te passen en te ontwikkelen. Hij is gedurende het seizoen gegroeid en steeds belangrijker geworden voor het team. Een groot compliment voor die jongen", zegt hij op de site van FC Groningen.

Volgens Jans is Doan in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling. "Het publiek houdt van hem en heeft hem binnen een jaar in de armen gesloten. Wij begrijpen ons publiek en hebben hetzelfde gevoel."

Japan onder-20

De jonge Doan is nog geen international van Japan. Wel speelde hij in diverse jeugdelftallen van zijn land. Namens Japan onder-20 scoorde hij drie keer in vijf wedstrijden.

FC Groningen, dat maandag overigens ook de contracten van jongelingen Ludovit Reis en Tom van de Looi tot de zomer van 2021 verlengde,kentĀ een moeizaam seizoen. De ploeg van scheidend trainer Ernest Faber staat met nog twee wedstrijden te gaan op de twaalfde plaats in de Eredivisie.

De Groningers zijn daarmee wel veilig. In de laatste twee speelrondes neemt Doan het met FC Groningen nog thuis op tegen Excelsior (zondag) en uit tegen kersvers landskampioen PSV (6 mei).

