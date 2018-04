Veltman zes tot negen maanden uit roulatie door gescheurde kruisband

De 26-jarige Veltman ging donderdag in het thuisduel met VVV-Venlo (4-1) per brancard van het veld. Ajax liet een dag later al weten te verwachten dat de captain, die binnenkort wordt geopereerd, maanden uitgeschakeld zou zijn.

Het is niet de eerste keer dat Veltman moet toekijken door een zware knieblessure. Als jeugdspeler van Ajax scheurde hij in 2011 al eens een kruisband af.

De geboren Velsenaar debuteerde in augustus 2012 in de hoofdmacht van de 33-voudig landskampioen. Hij speelde tot dusver 202 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen doelpunten maakte.

Dit seizoen staat de teller voor Veltman op dertig Eredivisieduels. De negentienvoudig international van Oranje raakte begin maart zijn basisplek kwijt onder trainer Erik ten Hag, maar stond de laatste weken wel weer als aanvoerder aan de aftrap.

AZ

Zonder Veltman speelt Ajax dit seizoen nog thuis tegen verliezend bekerfinalist AZ (zondag) en uit tegen Excelsior (6 mei). In die duels staat alleen de tweede plaats op het spel.

Ajax, dat voor het vierde seizoen op rij geen prijs pakt, heeft een voorsprong van vijf punten op nummer drie AZ. De tweede plaats geeft recht op een plek in de derde voorronde van de Champions League in augustus. Door zijn blessure is Veltman dan dus nog niet van de partij.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie