Van Geel wil Van Persie 'absoluut' behouden voor Feyenoord

"Wat ons betreft speelt Robin volgend seizoen ook voor Feyenoord", aldus technisch directeur Martin van Geel maandag in gesprek met FOX Sports voor de huldiging van de kersverse bekerwinnaar.

"We zullen binnenkort met elkaar gaan zitten, maar als club hebben we absoluut de intentie dat we met elkaar doorgaan. We zijn erg tevreden over zijn inbreng, op het trainingsveld en in de wedstrijden. De andere spelers zijn zeer onder de indruk van hoe Robin hen wegwijs maakt in het topvoetbal. En op het veld heeft hij zijn ongelooflijke klasse laten zien."

Van Persie keerde afgelopen winter terug bij Feyenoord, de club waar hij tussen 2002 en 2004 ook al in de hoofdmacht speelde. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal tekende voor anderhalf jaar, maar beide partijen spraken af dat ze na elk seizoen zouden evalueren of ze langer met elkaar door willen gaan.

Na de gewonnen bekerfinale van zondag tegen AZ (3-0) vertelde Van Persie dat hij door fysieke problemen niet zeker weet of hij nog een jaar door wil gaan bij Feyenoord.

"Op een gegeven moment moet ik reëel zijn. Ik doe er echt alles voor, maar soms hapert mijn lichaam. Dat heeft te maken met mijn leeftijd. De komende weken gaan we kijken of Feyenoord het nog leuk vindt en of ik het nog leuk vind."

Eerlijk

Van Geel benadrukte maandag dat er van de kant van Feyenoord geen twijfel is over een langere samenwerking. "Maar Robin kent zijn lichaam als geen ander. Hij zal heel eerlijk naar zichzelf en naar Feyenoord zijn. We hebben veel respect voor elkaar."

Algemeen directeur Jan de Jong hoopt net als zijn collega Van Geel dat Van Persie nog een seizoen voor Feyenoord zal spelen.

"Robin verdedigt de schoonheid van het voetbal", aldus De Jong. "Hij heeft veel gebracht, op het veld en in de kleedkamer. Robin is ontzettend positief en neemt de jonge jongens bij de hand. Hij heeft het ook ongelooflijk naar zijn zin bij de club."

"Het is dus geen kwestie of wij Robin willen behouden. Contractueel ligt hij ook nog vast bij Feyenoord. Het ligt nu aan zijn lichaam of wij hem nog een jaar mogen bewonderen in De Kuip."