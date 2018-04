Oud-bondscoach Blind treedt toe tot raad van commissarissen Ajax

Blind (56) werd in maart voorgedragen door Ajax als potentieel rvc-lid. Hij volgt Theo van Duivenbode op, die in augustus vorig jaar opstapte uit onvrede over het technisch beleid van de Amsterdamse club.

De benoeming van Blind gaat per direct in en duurt minimaal drieënhalf jaar, tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021.

Blind is het enige rvc-lid met een achtergrond in de top van het voetbal. Verder hebben voorzitter Leo van Wijk, Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing zitting in de raad.

Carrière

Als verdediger speelde Blind tussen 1986 en 1999 372 competitieduels voor Ajax. Hij was aanvoerder toen de Amsterdammers in 1995 de Champions League en de Wereldbeker voor clubs wonnen.

Daarna werd de 42-voudig international van Oranje directeur spelersbeleid, jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en hoofdtrainer in de Arena.

Als hoofdtrainer presteerde Blind teleurstellend. Onder zijn leiding werd Ajax in het seizoen 2005/2006 slechts vierde. Aan het eind van het seizoen werd hij door toenmalig technisch directeur Martin van Geel ontslagen.

Na een kort uitstapje als technisch directeur van Sparta keerde de vader van Manchester United-speler Daley Blind in 2008 weer terug bij Ajax. Hij werd technisch directeur en later assistent van hoofdtrainer Frank de Boer.

Blind ging in 2011 opnieuw als technisch directeur aan de slag toen de toenmalige beleidsmakers van Ajax met Louis van Gaal als algemeen directeur verder wilden. Johan Cruijff stapte met enkele jeugdtrainers naar de rechter en wist de benoeming van Van Gaal te voorkomen. Blind legde zijn functie vervolgens neer.

Bondscoach

Blind trad in 2012 in dienst bij de KNVB, waar hij assistent-bondscoach van eerst Louis van Gaal en later Guus Hiddink werd. Na het ontslag van Hiddink werd Blind in 2015 zelf bondscoach.

De geboren Zeeuw werd in maart 2017 ontslagen na een 2-0 nederlaag tegen Bulgarije, waardoor kwalificatie voor het WK 2018 uit zicht raakte. Sindsdien bekleedde hij geen functie meer in de voetbalwereld.