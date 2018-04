Sneijder krijgt in september tegen Peru afscheidswedstrijd bij Oranje

"Ik ben hartstikke blij met wat er nu gaat gebeuren", zegt Sneijder maandag tegen OnsOranje. "Dit is het afscheid zoals ik het droomde, vergelijkbaar met zoals Lukas Podolski dat bij de Duitsers deed."

De voormalig ploeggenoot van Sneijder bij Galatasaray maakte in 2017 in zijn afscheidswedstrijd voor Duitsland de enige treffer tegen Engeland (1-0). Podolski speelde 130 interlands voor de 'Mannschaft'.

"Ik kan haast niet wachten tot 6 september", zegt Sneijder. "Gewoon: afscheid nemen in een wedstrijd, in een team dat me dierbaar is en op een plaats die me dierbaar is."

Aanvankelijk hoopte Sneijder dat hij vorige maand in het oefenduel met Engeland (0-1) afscheid kon nemen van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman wilde de wedstrijd echter gebruiken om de spelersgroep goed te leren kennen en vond het geen goed moment voor een afzwaaiwedstrijd.

Inmiddels kan Sneijder goed leven met een afscheid in september. "Dit wilde zowel de KNVB als ikzelf heel graag. Nou, dan komt het er meestal wel van. En je ziet dat het gebeurt. Ik ben er de KNVB oprecht dankbaar voor. Een mooier afscheid kan niet."

Qatar

De 33-jarige middenvelder, die sinds de winter voor het Qatarese Al-Gharafa uitkomt, maakte in maart bekend dat hij stopt als international. Dat besluit nam de Utrechter na overleg met Koeman, die met jongere spelers naar het EK van 2020 wil toewerken.

De oefeninterland tegen Peru is ter voorbereiding op de Nations League-wedstrijd in en tegen Frankrijk, die drie dagen later gespeeld wordt. In de nieuwe competitie van de UEFA speelt Oranje ook nog tegen Duitsland.

Oranje speelde drie keer eerder tegen Peru. Op het WK van 1978 werd het 0-0. Oefenwedstrijden in 1972 en 1998 werden met 3-0 en 2-0 gewonnen door Nederland.

WK 2010

Sneijder speelde zijn eerste interland in april 2003, als 18-jarige tegen Portugal. Vervolgens was hij actief op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Hij scoorde 31 keer voor Oranje.

Bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika drong het Nederlands elftal mede door vijf treffers van Sneijder door tot de finale. In de eindstrijd verloor de ploeg van Bert van Marwijk na verlenging met 0-1 van Spanje. Vier jaar later werd hij met Oranje derde op het WK in Brazilië.

Dat was het laatste eindtoernooi van Sneijder met Oranje, maar er volgde nog een hoogtepunt. In juni vorig jaar loste hij namelijk Edwin van der Sar af als recordinternational.

In november trok de oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray voor het laatst het shirt van Oranje aan. Hij deed toen als invaller een klein halfuur mee in de gewonnen oefeninterland in en tegen Roemenië (0-3).