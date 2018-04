Berghuis vindt dat komst Van Persie verschil heeft gemaakt bij Feyenoord

"De komst van Van Persie heeft het verschil gemaakt. Hij heeft jongens bijvoorbeeld bewust gemaakt waar je moet staan om te scoren",aldus Berghuis, die zondag in De Kuip aangever was bij de 2-0 van Van Persie.

"Als je zag hoe Bilal (Basacikoglu, red.) tegen Willem II bezig was om steeds weer op de goede plek voor het doel te komen. Dat is de invloed van Robin."

Van Persie rondde af met een fraai stiftje en dat is volgens Berghuis typerend voor de routinier. "Robin zou zo'n bal nooit blind op de keeper schieten. Op de een of andere manier krijgt hij de bal altijd tegen het net. Bizar."

"Ook daar heeft Robin spelers bewust van gemaakt. Schiet altijd tussen de palen. Hoe simpel dat ook klinkt, het is zo belangrijk. Elk schot van Robin gaat erin."

Contract

Overigens is het nog niet zeker dat Van Persie ook volgend jaar deel uitmaakt van de Feyenoord-selectie. De 34-jarige aanvaller gaf na de bekerzege aan dat hij twijfelt of hij zijn contract in De Kuip, dat volgend jaar afloopt, uitdient omdat zijn lichaam af en toe "hapert".

Ook van Berghuis, die nog tot medio 2021 vastligt bij Feyenoord, is niet zeker dat hij blijft. De kans is groot dat er buitenlandse interesse komt voor de 26-jarige buitenspeler, die met veertien goals clubtopscorer is van de Rotterdammers.

"Maar op dit moment heb ik nog niks gehoord van andere clubs", zegt Berghuis. "Ik laat het op me afkomen en zie het wel. Het zou niet erg zijn om bij Feyenoord te blijven. Ik wil nog wel een keer kampioen worden."

Doorpakken

Berghuis verwacht wel de nodige mutaties in de Feyenoord-selectie komende zomer. "Ik denk dat er wat jongens vertrekken, dat kan bijna niet anders bij een Nederlandse club."

"Dat is ook het jammere van vorig jaar. Als we de selectie compleet hadden gehouden, hadden we met een paar gerichte versterkingen door kunnen pakken. Maar goed, het is aan de mensen boven om er voor volgend seizoen weer een mooi team van te maken."

Dit seizoen spelen Berghuis en Feyenoord nog twee wedstrijden in de Eredivisie. Zondag is Sparta de tegenstander in De Kuip en een week later wordt het seizoen afgesloten met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.