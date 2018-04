UEFA stelt Kuipers aan voor halve finale CL tussen Bayern en Real Madrid

Kuipers krijgt in de Allianz Arena in München assistentie van Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Vierde official is Charles Schaap en als vijfde en zesde official heeft de Europese bond Pol van Boekel en Dennis Higler aangewezen.

De halve finale wordt voor Kuipers zijn eerste Champions League-duel sinds november. Eerder deze maand leidde hij nog wel de spectaculaire Europa League-wedstrijd tussen Olympique Marseille en RB Leipzig (5-2).

Zondag floot Kuipers de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord (0-3). Vorige maand werd al bekend dat de 45-jarige arbiter komende zomer actief is op het WK in Rusland.

Het wordt het vierde en laatste grote toernooi voor Kuipers, die eerder actief was op de EK's van 2012 en 2016 en het WK in 2014. Kuipers is niet van plan om te stoppen na het WK in Rusland, maar zal geen grote toernooien meer fluiten.

Brych

De Duitser Felix Brych fluit dinsdag de eerste halve finale in de Champions League. Op Anfield Road nemen Liverpool en AS Roma het tegen elkaar op.

Met Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (Liverpool), Kevin Strootman (AS Roma) en Arjen Robben (Bayern München) zijn er nog vier Nederlandse spelers actief in de Champions League. Het is elf jaar geleden dat er zoveel Nederlanders in de halve finales stonden.

Ongeschreven regel

In 2014 floot Kuipers de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Atletico Madrid. De 'Koninklijke' won de eindstrijd in Lissabon na verlenging met 4-1.

Het is een ongeschreven regel bij de UEFA dat een scheidsrechter nooit twee keer de finale van de Champions League fluit, waardoor Kuipers na de halve finale in München dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie komt in het miljoenenbal.

Andere hoogtepunten in de carrière van Kuipers waren de finale van de Europa League van 2013 in Amsterdam tussen Chelsea en Benfica (2-1) en de finale van de Confederations Cup in hetzelfde jaar tussen Brazilië en Spanje (3-0).

De twee halve finales van de Champions League worden op dinsdag en woensdag live uitgezonden op NU.nl. Zowel bij Liverpool-AS Roma als bij Bayern München-Real Madrid begint de voorbeschouwing om 20.00 uur en is de aftrap om 20.45 uur. De returns zijn een week later in Madrid en Rome.