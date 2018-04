Napoli-coach Sarri tempert euforie en bestempelt Juventus als titelfavoriet

Na de 0-1 zege van Napoli op aartsrivaal Juventus ligt de titelstrijd in de Serie A weer helemaal open. Dankzij een treffer in blessuretijd van Kalidou Koulibaly bedraagt het verschil met nog vier duels te spelen nog maar één punt.

"Momenteel hebben we plezier, we hebben onze fantastische fans gelukkig gemaakt", zei Sarri zondagavond. "Maar Juventus heeft alles nog in eigen hand, dus eigenlijk is er niet veel veranderd. We moeten ons alleen bezighouden met de eerstvolgende wedstrijd."

Daar dachten de fans van Napoli anders over. Bij terugkomst op de luchthaven van Napels werd de selectie opgewacht door een uitzinnige menigte. Ook bij het stadion van Napoli stond een groep van honderden fans om de spelers toe te juichen.

De fans dromen al van het derde kampioenschap in de clubgeschiedenis en tevens de eerste titel sinds 1990, toen Diego Maradona nog de sterspeler van het team was.

Programma

"Natuurlijk is het moeilijk maar ook fantastisch om bij Juventus te winnen", zei Sarri. "Het geeft enorm veel voldoening, maar we moeten scherp blijven. We hebben een geweldige prestatie geleverd. Het is voor elk team ter wereld lastig om in Turijn van Juventus te winnen."

Het programma van Napoli is op papier eenvoudiger dan dat van Juventus. De ploeg van Sarri gaat nog op bezoek bij middenmoters Fiorentina en Sampdoria en speelt thuis tegen de nummer tien Torino en laagvlieger Crotone.

Juventus speelt nog zware uitwedstrijden tegen Internazionale en AS Roma, de nummer vijf en drie van de Serie A. Middenmoter Bologna en degradatiekandidaat Hellas Verona komen nog naar het Allianz Stadion.

Waar Napoli zich volledig op de competitieduels kan richten, speelt Juventus ook nog de finale van de Coppa Italia. Op 9 mei staat de ploeg in Rome tegenover AC Milan.

