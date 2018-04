Braziliaanse vrouwen plaatsen zich met winst Copa America voor WK en Spelen

Monica was met twee treffers de uitblinker in het Chileense La Serena, tussendoor scoorde ook Formiga voor Brazilië. Met de winst van het Zuid-Amerikaans kampioenschap verzekerde het land zich van deelname aan het WK van Frankrijk in 2019 én de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

De Copa America voor vrouwen wordt sinds 1991 georganiseerd. Alleen in 2006 moest Brazilië genoegen nemen met een tweede plaats. Gastland Argentinië kroonde zich destijds tot Zuid-Amerikaans kampioen.

Gastland Chili eindigde dit jaar als tweede, door in de laatste wedstrijd van de finalepoule met 4-0 te winnen van Argentinië. Daardoor mag ook Chili volgend jaar naar het WK in Frankrijk. Argenitnië speelt als nummer drie een play-off tegen een Noord-Amerikaans land.

Oranje

Inmiddels zijn acht landen al zeker van deelname aan het WK in Frankrijk. Het gastland is automatisch gekwalificeerd en China, Thailand, Japan, Australië en Zuid-Korea wisten zich al te plaatsen.

In totaal is er plek voor 24 landen. Nederland heeft als koploper van groep 3 in de Europese kwalificatiezone goede papieren om zich voor het WK te plaatsen.

De Europees kampioen speelt nog tegen Noord-Ierland (uit, 8 juni) en Slowakije (thuis, 12 juni). Op 4 september volgt de laatste en mogelijk beslissende poulewedstrijd, uit tegen concurrent Noorwegen.

Het WK in Frankrijk is volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli.