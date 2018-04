Salah verkozen boven De Bruyne als speler van het jaar in Engeland

Salah bleef bij de verkiezingen van de Professional Footballers' Association (PFA) zijn concurrenten Kevin De Bruyne, Leroy Sané, David Silva (allen Manchester City), David de Gea (Manchester United) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) voor.

De Duitse vleugelspeler Sané kreeg de prijs voor het grootste talent in de Premier League.

Salah kent een uitstekend debuutseizoen bij Liverpool. De 25-jarige Egyptenaar kwam in 33 wedstrijden in de Premier League dit seizoen tot 31 doelpunten. Salah staat bovenaan de topscorerslijst in Engeland. Daarnaast kwam hij ook nog eens tot negen assists.

Liverpool trok Salah afgelopen zomer voor 39 miljoen euro aan van AS Roma. Mede dankzij de doelpunten en assists van de Egyptische buitenspeler bereikte Liverpool de halve finales van de Champions League. Daarin strijdt het met AS Roma voor een plek in de finale, die op 26 mei in Kiev is.