Liverpool-aanvaller Salah verkozen tot beste speler in Premier League

Naast Salah waren ook Kevin De Bruyne, Leroy Sané, David Silva (allen Manchester City), David de Gea (Manchester United) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) genomineerd voor de prijs van de Professional Footballers' Association (PFA). De 22-jarige Sané kreeg de prijs voor het grootste talent in de Premier League.

Salah is de tweede Afrikaan die de prijs wint, na de Algerijn Riyad Mahrez van Leicester City in 2016. De Egyptenaar volgt de Fransman N'Golo Kanté van Chelsea op, die vorig jaar door zijn collega's werd uitgeroepen tot beste speler van de Premier League.

De 25-jarige Salah kent een uitstekend debuutseizoen bij Liverpool. Hij heeft 31 doelpunten gemaakt in 33 Premier League-wedstrijden, waarmee hij momenteel topscorer is in Engeland. Daarnaast kwam hij tot negen assists.

Liverpool nam Salah afgelopen zomer voor 39 miljoen euro over van AS Roma. Hij speelde eerder in Engeland voor Chelsea, maar brak daar niet door.

Champions League

Salah is de zevende speler van Liverpool die de prijs van de PFA krijgt. Terry McDermott (1980), Kenny Dalglish (1983), Ian Rush (1984), John Barnes (1988), Steven Gerrard (2006) en Luis Suarez (2014) gingen de Egyptenaar voor. Alleen spelers van Manchester United (elf keer) wonnen de prijs die sinds 1974 wordt uitgereikt vaker.

Mede dankzij de doelpunten en assists van Salah bereikte Liverpool de halve finales van de Champions League. Daarin strijdt de ploeg van Jürgen Klopp met AS Roma voor een plek in de finale, die op 26 mei in Kiev wordt gespeeld.

De eerste wedstrijd in de halve finale is dinsdag in Liverpool en volgende week woensdag is de return in Rome.