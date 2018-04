Gefrustreerde Vlaar: 'Gedoe over topwedstrijden zal terug blijven komen'

"Dat gedoe over verliezen in topwedstrijden zal nu terug blijven komen", zegt Vlaar, die met AZ in de Eredivisie ook al twee keer verloor van Feyenoord (0-4 en 2-1).

Omdat AZ ook in de duels met PSV (3-2 en 2-3) en de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-2) zonder punten bleef, moet de nummer drie van de Eredivisie - met alleen nog een uitwedstrijd tegen Ajax te gaan - vrezen dat het seizoen wordt afgesloten zonder zege in een topwedstrijd.

"We krijgen het maar niet voor elkaar en dat is frustrerend. Andere wedstrijden trekken we zo naar ons toe, de toppers niet. Dat komt doordat de topploegen het meteen blootleggen als bij ons iets misgaat. Daar moeten we iets op verzinnen. We moeten blijven werken op het trainingsveld."

Beteugelen

In de eindstrijd zondag in De Kuip liet AZ volgens Vlaar alleen na de 2-0 van Robin van Persie even zien waartoe de ploeg in staat is.

"Toen kregen we een kans om de wedstrijd te kantelen. Dan zie je dat we heus wel kunnen voetballen, maar het is geen moment sprankelend geweest, zoals in de competitie. Aan de bal waren we onszelf niet. We kunnen veel beter dan dit."

Toch gaat het Vlaar te ver om te zeggen dat AZ kansloos was is De Kuip. "Feyenoord was niet top, maar ze weten wel hoe ze ons moeten beteugelen. En als ze een kans krijgen is het meteen raak. Dat zag je bij de goal van Van Persie. Één kans, één goal. Dat weet je bij hem."

Komende zondag hervatten AZ en Vlaar de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen nummer twee Ajax, dat met nog twee speelronden te gaan vijf punten meer heeft. Een week later sluiten de Alkmaarders het seizoen af met een thuisduel met PEC Zwolle.