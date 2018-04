AZ-trainer Van den Brom noemt finale tegen Feyenoord 'totale mislukking'

"Verliezen is nooit leuk en zeker als het zo gebeurt. Het was geen totale offday van onze kant, maar een totale mislukkig", zei Van den Brom voor de camera van FOX Sports. "We kunnen zoveel beter. Dat hebben jullie allemaal ook de laatste weken kunnen zien."

AZ begon nog wel aardig aan de wedstrijd, maar met de 1-0 van Nicolai Jörgensen in de 28e minuut leek ook gelijk het vertrouwen op een goede afloop verdwenen te zijn bij de Alkmaarders. Van den Brom vond het te gemakkelijk om de verliespartij aan jeugdigheid te wijten en was van mening dat te veel van zijn spelers hun gebruikelijke niveau niet haalden.

"Dan is het heel simpel. Dan verlies je terecht van een Feyenoord dat over heel veel individuele kwaliteiten beschikt. Dat wisten we natuurlijk van tevoren. We wilden daar een goede teamprestatie tegenover zetten. Dat is helaas niet gelukt", zei hij.

"Het duurde een half uur totdat Feyenoord een echte kans kreeg, maar die zat er wel gelijk in. De 2-0 van Van Persie was mooi, maar was niet iets wat je als trainer van de tegenstander wilt. Uiteindelijk worden dit soort wedstrijden door zulke momenten beslist."

Systeem

Van den Brom had geen spijt dat hij voor een 3-5-2 opstelling koos, waar hij normaal gesproken de voorkeur geeft aan 4-3-3.

"Ik weet wat iedereen nu gaat roepen. Als je verliest, zou het aan het systeem hebben gelegen en als je wint, zou dat door het systeem komen. We hebben met elkaar niet het niveau gehaald dat genoeg is om een wedstrijd te winnen."

"We hadden er zoveel meer van verwacht. In elk geval meer dan we hebben laten zien. Dat is misschien wel de grootste teleurstelling voor mij. Dit is wel een klap. We waren in zo'n goeden doen. We spelen mooi en leuk voetbal. Daar hebben we veel tijd ingestoken. Dat kan nu opeens natuurlijk niet zomaar weg zijn."

AZ hoopt in de Eredivisie stiekem nog als tweede te eindigen en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League te pakken. Er dient dan volgende week op bezoek bij nummer twee Ajax wel gewonnen te worden.