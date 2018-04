Van Persie dubt door 'haperend' lichaam over toekomst bij Feyenoord

De 34-jarige Van Persie keerde afgelopen winter terug bij Feyenoord en ligt nog een seizoen vast in De Kuip, maar zijn fysieke gesteldheid brengt hem aan het twijfelen.

"Op een gegeven moment moet ik reëel zijn. Ik doe er echt alles voor, maar soms hapert mijn lichaam. Dat heeft te maken met mijn leeftijd", legde hij zondag bij FOX Sports uit na de gewonnen bekerfinale tegen AZ (3-0), waarin hij met een prachtig stiftje voor 2-0 zorgde.

"Ik heb door de jaren heen wat tikken gehad, al mag dat geen excuus zijn, maar het is wel de realiteit. Het herstelt duurt langer dan voorheen. Dat is wel een dingetje."

Van Persie gaat ondanks zijn doorlopende contract in gesprek met de clubleiding van Feyenoord en hakt daarna de knoop door. "De komende weken gaan we kijken of Feyenoord het nog leuk vindt en of ik het nog leuk vind."

Van Bronckhorst

Trainer Giovanni van Bronckhorst ging na de bekerwinst al in op de toekomst van Van Persie. Hij rekent erop dat de routinier nog een jaar doorgaat. "Daar ga ik wel vanuit en daar hoop ik ook op. Robin is van enorme waarde voor ons, dat heeft hij vandaag ook weer laten zien", aldus Van Bronckhorst.

Aan de andere kant benadrukte de trainer dat Van Persie zelf als geen ander kan inschatten om het goed is om door te gaan.

"Robin is een speler die precies aanvoelt hoe hij zich voelt. Iedere voetballer bepaalt zelf op welk moment het klaar is. Soms kan je met een WK-finale afscheid nemen. We gaan het er de komende weken over hebben, de communicatie is heel open."

Genieten

Van Persie was sinds zijn terugkeer in De Kuip in elke wedstrijd waarin hij in de basis startte trefzeker, ook tegen AZ weer. Van Bronckhorst: "Ik weet wat ik aan Robin heb en wat zijn kwaliteiten zijn, wat hij kan brengen op het veld en daar buiten. Wat dat betreft is het gelopen zoals we hadden gedacht. Robin heeft even een kleine terugslag gehad in zijn fitheid, maar hij heeft al zijn energie erin gestopt om klaar te zijn voor deze finale.''

De speler zelf genoot volop van de bekerwinst, zijn eerste Nederlandse prijs. "Ik ben hier zó blij mee", zei Van Persie. "Vijftien jaar geleden speelde ik met Feyenoord een bekerfinale tegen FC Utrecht. We kregen toen een ongelooflijk pak rammel. Gelukkig hebben we nu wel gewonnen."

Van Persie was zenuwachtig toen hij zondag opstond, bekende hij. "Maar gelukkig heb ik de balans tussen mijn zenuwen en gezonde spanning weten te winnen. En dan scoor ik ook nog met rechts."

"Ja, ik ben hier heel blij mee. We waren al weken met deze finale bezig. In de competitie is het niet gelukt, maar gelukkig hebben we de beker wel gewonnen."

Feyenoord kwam tegen AZ op 1-0 door Nicolai Jörgensen. Na rust scoorde Van Persie en bepaalde Jens Toornstra de eindstand in de extra tijd op 3-0. De Rotterdammers zijn in de Eredivisie al zeker van de vierde plek.