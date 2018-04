Van Bronckhorst blij dat Feyenoord 'moeizaam' seizoen afsluit met beker

"Het is duidelijk dat het deze jaargang moeizaam is gegaan in de competitie en in de Champions League, maar in de beker gelukkig niet", zei Van Bronckhorst na de met 3-0 gewonnen finale tegen AZ voor de camera van FOX Sports.

"Uiteindelijk hebben we na eerder al de Johan Cruijff Schaal veroverd te hebben nu twee van de drie prijzen die er in Nederland te pakken zijn op onze naam geschreven."

Feyenoord had de ruime zege op AZ te danken aan doelpunten van Nicolai Jörgensen voor rust en Robin van Persie en Jens Toornstra na de pauze.

Het betekende voor Feyenoord de dertiende eindoverwinning in het nationale bekertoernooi, waarmee de Rotterdammers nog maar vijf minder hebben dan recordhouder Ajax.

Onrustig

Van Bronckhorst was van mening dat zijn elftal niet goed aan de wedstrijd begon en pas na de 1-0 van Jörgensen in de 28e minuut alle schroom van zich afgooide. "Het was in de openingsfase ontzettend onrustig aan onze kant. We oogden gespannen. Ik heb geen flauw idee waarom."

"Na de 1-0 herpakten we ons. We hebben daarna weinig kansen weggegeven. Alleen in de slotfase misschien. Dat we tegen een club als AZ drie keer scoren, is een compliment waard voor mijn team. Ze hebben gevochten en goed in de discipline gespeeld."

Van Bronckhorst genoot ook van de sfeer vlak na het laatste fluitsignaal in De Kuip, die voor tweederde was gevuld met Feyenoord-supporters. "Dit is mooi. Dit is waarvoor je trainer bent geworden. Je wilt ze inspireren om prijzen te winnen. Dit is de derde in vier jaar tijd. Dat is fantastich."

El Ahmadi

Feyenoord-aanvoerder El Ahmadi was eveneens heel blij. "Er stond veel druk op de wedstrijd. We hebben geen goed seizoen gedraaid, vooral in de competitie niet. De vierde prijs in drie jaar, dat is denk ik gewoon geschiedenis hier bij Feyenoord", zei hij.

"We zijn enorm trots. Nadat we vorig seizoen kampioen waren, wilden we het hoogst haalbare, maar dit is toch weer een prijs. We mochten hier niet verliezen."

Feyenoord is in de Eredivisie al zeker van de vierde plaats en speelt dit seizoen nog thuis tegen stadgenoot Sparta en uit tegen sc Heerenveen.