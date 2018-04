Feyenoord verslaat AZ en verovert dertiende KNVB-beker in clubhistorie

Jörgensen was voor rust trefzeker, waarna Van Persie in de tweede helft met een fraai stiftje de 2-0 maakte en Jens Toornstra in blessuretijd voor de eindstand zorgde in de honderdste bekerfinale.

Door de zege sluit de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, die in de Eredivisie teleurstellend vierde staat, het seizoen af met twee prijzen. Afgelopen zomer werd al ten koste van Vitesse de Johan Cruijff Schaal veroverd.

De bekerwinst geeft recht op een ticket voor de derde voorronde van de Europa League, al was Feyenoord evenals AZ via de competitie ook al verzekerd van Europees voetbal.

Er is nog een kansje dat het ticket voor de derde voorronde wordt omgezet in een ticket voor de groepsfase. Arsenal of Olympique Marseille moet dan de Europa League winnen en in de competitie naast een Champions League-ticket grijpen.

Vuurwerk

De eindstrijd in De Kuip begon zondag letterlijk met vuurwerk, van zowel de AZ- als Feyenoord-supporters. Toen de finale eenmaal aan de gang was, was het de AZ-aanhang die opnieuw vuurwerk op het veld gooide, waardoor de wedstrijd zelfs even stil lag.

Terwijl de rookwolken nog niet waren opgetrokken was de eerste kans voor Feyenoord-spits Jörgensen, maar de inzet van de Deen kon AZ-doelman Marco Bizot niet verontrusten. Aan de andere kant was AZ gevaarlijker via Alireza Jahanbakhsh. Doelman Brad Jones moest zich strekken om het schot van de Iraniër te keren en in de rebound kreeg Jonas Svensson de bal er niet in.

AZ was ook iets beter in het eerste deel voor rust, maar het was Feyenoord dat na 28 minuten op voorsprong kwam. De voorzet was van Karim El Ahmadi, waarna Bizot een antwoord had op de kopbal van Steven Berghuis, maar niet op de rebound van Jörgensen: 1-0.

Met Feyenoord op voorsprong golfde het spel in het restant van de eerste helft op en neer, al hield het niveau niet over. De Rotterdammers waren gevaarlijk via afstandsschoten van El Ahmadi (net over) en een fraaie poging van Tonny Vilhena, waarop Bizot ternauwernood redding bracht. De Alkmaarders veerden op bij een schot van Wout Weghorst, maar Jones was bij de les.

Van Persie

Zonder wissels bij rust lukte het AZ aan het begin van de tweede helft niet een vuist te maken. In een rommelige tweede helft zette Feyenoord daar niet veel tegenover, tot Van Persie een kwartier na rust zijn klasse toonde. De ervaren spits ging de combinatie aan met Berghuis en maakte het af met een prachtig stiftje over Bizot heen (2-0).

Door de tweede Feyenoord-goal leek de finale al zo goed als beslist, ware het niet dat AZ prompt zijn grootste kans tot dusver kreeg. Uit een hoekschop kwam zowel Weghorst als invaller Mats Seuntjens tot koppen, maar Jones en Jörgensen haalden de bal van de lijn.

In de hoop nog meer te kunnen forceren bracht AZ-trainer John van den Brom nog aanvaller Oussama Idrissi voor Fredrik Midtsjö. Dat leverde ook nog wel een offensief op van AZ, maar echt spannend werd het niet meer.

Feyenoord kon lekker achterover leunen en was bij een uitbraak nog dicht bij de 3-0. Thomas Ouwejan kopte een lob van Jörgensen van de lijn.

Terwijl De Kuip de naam van de inmiddels gewisselde Van Persie scandeerde werd het toch nog mooier voor het Rotterdamse publiek. Bizot redde nog op een schot van Vilhena, maar was kansloos op de rebound van Toornstra, die de zege van Feyenoord zo nog meer glans gaf.