Dost matchwinner voor Sporting, De Vrij helpt Lazio aan overwinning

Dost schoot in de 26e minuut een door oud-FC Twentenaar Bryan Ruiz verdiende strafschop koeltjes achter de kansloze doelman Vagner.

Het was voor Dost alweer zijn 26e competitiedoelpunt van het seizoen, waarmee hij achter Benfica-spits Jonas (33) de tweede plaats op de topscorersranglijst van de Liga NOS bezet.

Sporting Lissabon bleef door de zege op Boavista op de derde plaats staan, op drie punten achterstand van koploper Benfica, dat zaterdag al met 1-2 won van Estoril.

FC Porto heeft echter de minste verliespunten en komt maandag bij een zege in eigen huis op Vitoria Setubal bovenaan te staan, met twee punten voorsprong op Benfica.

Dost maakte afgelopen week bekend zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. Hij voelde zich bij Oranje niet op zijn plaats.

De Vrij

Stefan de Vrij hielp Lazio eerder op zondag met een doelpunt aan een belangrijke 4-0 zege op eigen veld tegen Sampdoria.

De verdediger nam nadat Sergej Milinkovic-Savic in de 32e minuut de score had geopend zelf in de 43e minuut de 2-0 voor zijn rekening.

Serie A-topscorer Ciro Immobile bepaalde in de tweede helft met zijn 28e en 29e treffer van het seizoen de eindstand op 4-0.

Voor De Vrij was het alweer zijn zesde competitiedoelpunt. Geen verdediger scoorde dit seizoen vaker op het hoogste niveau in Italië.

Lazio handhaafde zich door de zege op Sampdoria op de vierde plaats en heeft daarmee virtueel het vierde en laatste ticket voor de groepsfase van de Champions League in handen.

Lazio heeft een voorsprong van slechts één punt op Internazionale, dat ternauwernood met 1-2 te sterk was voor Chievo Verona.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Vormer

In de Belgische kampioenspoule verstevigde Club Brugge de koppositie enigszins. De lijstaanvoerder liet op eigen veld tegen Standard Luik in een enerverende wedstrijd wel de winst liggen: 4-4.

Voor de thuisclub opende aanvoerder Ruud Vormer in de achtste minuut de score. De andere treffers van Club Brugge kwamen op naam van Abdoulay Diaby (twee) en Wesley Moraes. Edmilson Junior scoorde twee keer voor de bezoekers. Dankzij treffers van Renaud Edmond en Duje Cop in de extra tijd eindigde het duel gelijk.

Naast Vormer had ook Stefano Denswil een basisplaats bij de thuisclub, die nu zeven punten marge heeft op Anderlecht, dat zaterdag bij Racing Genk de tweede nederlaag op rij en al de derde in de play-offs incasseerde (2-1). De titelhouder had midweeks ook al verloren bij Standard Luik.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Jupiler Pro League

Van Wolfswinkel

In de Zwitserse competitie bezorgde Ricky van Wolfswinkel zijn club FC Basel een punt in de uitwedstrijd tegen het laag geklasseerde FC Sion: 2-2. De spits nam zowel de 0-1 als de gelijkmaker voor zijn rekening.

Van Wolfswinkel, oud-speler van onder meer Vitesse en FC Utrecht, bracht zijn competitietotaal op tien doelpunten. Hij stond door een voetblessure lang aan de kant en maakte ruim anderhalve week geleden tegen FC Zürich (3-0) zijn eerste goal sinds eind september.

FC Basel staat tweede in de Zwitserse Super League met dertien punten minder dan koploper Young Boys, dat hard op weg is naar de landstitel.