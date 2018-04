Chelsea naar finale FA Cup, City en Arsenal winnen in Premier League

Chelsea had de winst tegen Southampton te danken aan doelpunten van Olivier Giroud en Alvaro Morata in respectievelijk de 46e en 82e minuut.

Met name de 1-0 van Giroud was van grote schoonheid. De spits slalomde in het vijandelijke strafschopgebied langs vijf verdedigers en de doelman om de bal vervolgens al struikelend in het lege doel te tikken.

Bij Southampton stond Wesley Hoedt de gehele wedstrijd in de driemansdefensie. Hij kreeg halverwege de tweede helft nog de gele kaart voorgeschoteld.

Chelsea neemt het volgende maand in de finale op tegen Manchester United, dat zaterdag in de andere halve finale met 2-1 te sterk was voor Tottenham Hotspur. De 'Blues' schreven het belangrijkste bekertoernooi van Engeland al zeven keer (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010 en 2012) op zijn naam.

Manchester City

In de Premier League boekte Manchester City in het eerste duel na het binnenhalen van het kampioenschap een eenvoudige zege. De ploeg van manager Josep Guardiola rekende in eigen huis met 5-0 af met Swansea City.

City stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van David Silva en Raheem Sterling en liep na rust uit naar 4-0 dankzij treffers van Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Gabriel Jesus.

Bij City maakte Benjamin Mendy als invaller zijn eerste speelminuten sinds 23 september toen hij in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace een zware knieblessure opliep. Bij Swansea stond Mike van der Hoorn negentig minuten binnen de lijnen en waren Erwin Mulder, Leroy Fer en Luciano Narsingh afwezig.

City mocht door de overwinning op Swansea City alweer voor de 29e keer dit seizoen drie punten bijschrijven en staat nu op een totaal van negentig, zestien meer dan nummer twee Manchester United.

Arsenal

Arsenal verstevigde de zesde plaats. De ploeg van scheidend manager Arsène Wenger zette op eigen veld West Ham United pas laat en ruim opzij: 4-1. De laatste drie goals van de thuisploeg vielen pas in de laatste acht minuten.

De 'Gunners' hadden de zege te danken aan doelpunten van Nacho Monreal, Aaron Ramsey en Alexandre Lacazette (twee keer). Tussendoor was West Ham United verrassend op gelijke hoogte gekomen dankzij een treffer van oud-FC Twentenaar Marko Arnautovic.

Arsenal vergrootte daardoor de voorsprong op nummer zeven Burnley tot vier punten en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld, waarmee het nauwelijks nog het ticket voor de voorrondes van de Europa League van volgend seizoen kan ontgaan. De 'Gunners' hopen zich echter deze jaargang nog te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League door de Europa League op hun naam te schrijven.

Onder in de Premier League speelde Stoke City met Bruno Martins Indi en Erik Pieters met 1-1 gelijk tegen Burnley. De 'Potters' blijven negentiende met vier punten achterstand op de veilige zeventiende plek.

Bundesliga

In Duitsland is Schalke 04 nog niet zeker van de tweede plaats. De club uit Gelsenkirchen verspeelde twee punten bij hekkensluiter 1. FC Köln: 2-2.

Schalke heeft nu 56 punten, twee meer dan rivaal Borussia Dortmund. Dortmund versloeg zaterdag nummer vier Bayer Leverkusen met 4-0. Leverkusen bleef daardoor op 51 punten staan. Hoffenheim (49), RB Leipzig (47) en Eintracht Frankfurt (46) azen ook nog op een ticket voor de Champions League.

Halverwege de eerste helft leidde Schalke met 0-2 door doelpunten van Breel Embolo en Yevgen Konoplyanka. In de 26e minuut zorgde Leonardo Bittencourt voor de aansluitingstreffer. De gelijkmaker kwam in de 83e minuut op naam van Marcel Risse.

Köln kan degradatie normaal gesproken niet meer voorkomen. Met nog drie wedstrijden te gaan is de achterstand op nummer zestien SC Freiburg acht punten.

