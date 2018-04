Arsenal in eigen huis pas laat ruim langs West Ham United

Arsenal had de zege te danken aan doelpunten van Nacho Monreal, Aaron Ramsey en Alexandre Lacazette (twee keer).

Tussendoor was West Ham United nog wel verrassend op gelijke hoogte gekomen dankzij een treffer van oud-FC Twentenaar Marko Arnautovic.

Opmerkelijk genoeg vielen de laatste drie goals van Arsenal pas in de 82e (Ramsey), 85e (Lacazette) en 89e minuut (wederom Lacazette).

Arsenal behield door de overwinning de zesde plaats op de ranglijst van de Premier League en heeft daarmee virtueel een ticket voor de voorrondes van de Europa League van volgend seizoen in handen.

De 'Gunners' hopen zich echter deze jaargang nog te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League door de Europa League op hun naam te schrijven.

Arsenal neemt het voor een plek in de finale op tegen Atletico Madrid. Aanstaande donderdag is de heenwedstrijd in het Emirates Stadium, waarna een week later in Estadio Wanda Metropolitano de return volgt.