AZ met vijf verdedigers in bekerfinale, Toornstra in basis Feyenoord

AZ-trainer John van den Brom kiest met vijf man achterin voor iets meer zekerheid. Ricardo van Rhijn heeft daardoor een basisplaats en dat gaat ten koste van buitenspeler Oussama Idrissi, die op de bank begint. Jonas Svensson, Ron Vlaar, Stijn Wuytens en Thomas Ouwejan zijn de andere verdedigers.

Het middenveld van AZ bestaat zoals verwacht uit Fredrik Midtsjö, Guus Til en Teun Koopmeiners en Wout Weghorst en Eredivisietopscorer Alireza Jahanbakhsh vormen de tweemansvoorhoede.

Bij Feyenoord begint Toornstra als linksbuiten, waardoor Jean-Paul Boëtius op de bank begint. Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis completeren de Rotterdamse aanval.

Op het middenveld kiest trainer Giovanni van Bronckhorst voor Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Robin van Persie, die woensdag in de Eredivisiewedstrijd tegen Willem II (1-5 winst) gespaard werd. Kevin Diks krijgt als rechtsback de voorkeur boven Bart Nieuwkoop en Sven van Beek, Jan-Arie van de Heijden en Ridgeciano Haps zijn de andere verdedigers.

Europa League

De bekerfinale in De Kuip begint zondagavond om 18.00 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers. De Rotterdammers jagen op hun dertiende 'Dennenappel', terwijl AZ de beker vier keer won.

De winnaar plaatst zich in principe voor de derde voorronde van de Europa League, al zijn Feyenoord en AZ op basis van de competitie ook al verzekerd van Europees voetbal.

Er is nog een kansje dat het ticket voor de derde voorronde wordt omgezet in een ticket voor de groepsfase, maar die kans is er alleen als Arsenal of Olympique Marseille de Europa League wint en via de competite naast een Champions League-ticket grijpt.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Rhijn, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Midtsjö, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Weghorst.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Toornstra.