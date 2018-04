Vertrekkende Wenger hoopt Arsenal als 'solide club' achter te laten

De club maakte vrijdag bekend dat de 68-jarige Fransman, die de langstzittende manager is in de Premier League, komende zomer vertrekt uit het Emirates Stadium.

"Ik denk dat het voor de mensen vooral interessant is wie mijn opvolger wordt. Ik heb me er altijd voor ingezet om van Arsenal een solide club te maken met een stevig fundament en een gezonde situatie", zei Wenger zondag voorafgaand aan het thuisduel met West Ham United (4-1 winst) over zijn naderende vertrek.

"Ik heb altijd gezegd dat ik Arsenal ooit wil achterlaten voor iemand die bij een solide en ambitieuze club terechtkomt. Daar zal ik me voor inzetten tot de laatste dag."

Wenger begon zijn trainerscarrière in 1984 bij AS Nancy en was zeven jaar in dienst bij AS Monaco. Na een seizoen bij Nagoya Grampus Eight in Japan belandde hij op 22 september 1996 bij Arsenal, waarmee hij onder meer drie keer kampioen werd.

Emoties

Hoewel zijn vertrek de gemoederen in Engeland flink bezighoudt, wil Wenger verder nog niet te diep ingaan op de situatie. De Fransman wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten met Arsenal, dat niet voor het eerst onder zijn leiding aan een matig jaar bezig is.

"Op mijn redenen kom ik later terug, aan het einde van het seizoen wellicht. Op dit moment wil ik me focussen op wat belangrijk is voor Arsenal, en dat is resultaten boeken in de komende wedstrijden. Ik moet de gevoelens en emoties die bij mijn beslissing komen kijken even opzij zetten."

Arsenal bezet momenteel de zesde plaats in de Premier League, waardoor een Champions League-ticket ver uit zicht is. De club staat wel in de halve finales van de Europa League en kan zich via dat toernooi nog plaatsen voor het miljoenenbal.

