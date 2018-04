Emotionele Iniesta hakt volgende week knoop door over toekomst

"Ik vertel volgende week wat ik ga doen. Vandaag ben ik gelukkig. De waardering van de fans is onbetaalbaar", aldus Iniesta, die in de nadrukkelijke belangstelling zou staan van enkele Chinese clubs.

De aanvoerder van Barcelona maakte in de finale een ijzersterke indruk, tekende voor de 4-0 voor Barcelona en kreeg in de slotfase een publiekswissel van trainer Ernesto Valverde. Iniesta ging onder luid applaus van de supporters van beide clubsĀ in tranen van het veld.

"Het team en de fans verdienen een 10. Ik voel me zo gelukkig dat de fans mij gesteund hebben. Niet alleen vandaag, maar gedurende mijn hele loopbaan. Daarom ben ik ook zo blij met deze prijs. Die verdienen de fans na de uitschakeling tegen AS Roma in de Champions League", zei Iniesta.

Bartomeu

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu zal iedere beslissing van Iniesta over zijn toekomst accepteren.Ā

"Andres heeft een contract voor het leven bij ons. Die mag hij op ieder moment beƫindigen", zei Bartomeu. "Hij heeft de afgelopen jaren alles gegeven voor de club. Ik weet dat hij aanbiedingen heeft ontvangen, maar Andres is de enige die over zijn toekomst beslist."

Iniesta werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde in 2002 onder Louis van Gaal in het eerste elftal. De middenvelder kwam sindsdien tot 670 officiƫle wedstrijden voor de 'Blaugranas'.

Met de Catalaanse club won hij liefst 31 prijzen, waaronder vier keer de Champions League en acht landstitels. Ook prijken het WK voor clubs, de Europese Super Cup (beide drie keer),de Spaanse Super Cup (zeven keer) en nu zes keer de Copa del Rey op zijn palmares.