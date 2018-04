Cillessen noemt winst Spaanse beker hoogtepunt uit carrière

Na de pass kwamen de verdedigers naar Cillessen toegerend. ''Het geeft wel extra ontlading", zei hij voor de camera's van FOX Sports. Barcelona won uiteindelijk afgetekend met 5-0 van Sevilla.

Cillessen won ook vorig jaar de beker met Barcelona, maar toen moest hij in de eindstrijd tegen Alaves wel een treffer uit een vrije trap toestaan. "Toen zag ik er in het begin van de finale niet lekker uit. Nu heb ik me goed herpakt. Door die ervaring begon ik nu wel rustiger aan de wedstrijd."

De tweede doelman van Barcelona speelt voor de Catalaanse ploeg alleen de bekerwedstrijden. ''In de duels die ik mag spelen, laat ik het gelukkig zien. Twee doelpunten tegen in negen wedstrijden in de Copa geeft mij een goed gevoel. Daar ben ik heel blij mee."

Iniesta

Voor de oud-Ajaxspeler is de winst van de Copa del Rey ''een hoogtepunt" uit zijn loopbaan. ''Maar ik hoop dat er nog meer komen."

Cillessen moet bij Barcelona buiten het bekertoernooi nog altijd de Duitse doelman Marc-Andre Ter Stegen voor zich dulden. "Het is natuurlijk niet ideaal, maar ik ken mijn situatie hier. Daar heb ik nu vrede mee. Ik ga daar in de zomer verder over nadenken."

In de slotfase van de finale kreeg Andres Iniesta onder groot applaus een publiekswissel in het Wanda Metropolitano in Madrid. De aanvoerder, die waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen bij Barcelona bezig is, had eerder in het duel de vierde treffer voor de Catalanen gemaakt.

"Iniesta is een fantastische voetballer en ik hoop nog lang van hem te kunnen genieten. Hij wordt hier door iedereen toegezongen, natuurlijk ook vanwege zijn goal in de WK-finale van 2010. Dat doet natuurlijk als Nederlander wel een beetje pijn, maar ik klap wel altijd voor hem. ", aldus Cillessen.