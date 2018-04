Mourinho snapt niets van kritiek na vierde finale in drie tijd jaar voor United

United won door treffers van Alexis Sanchez en Ander Herrera met 2-1 van de Spurs, die via Dele Alli nog wel op voorsprong waren gekomen.

Na afloop was er voldoende aan te merken op het spel van United, maar Mourinho had daar geen boodschap aan. "Ik vind dat wij te veel kritiek krijgen. Dit wordt onze vierde finale in drie jaar tijd."

De Portugees vraagt zich openlijk af waar alle kritiek vandaan komt. "We kunnen gewoon tweede worden in de competitie door zes punten te pakken. Dat is een geweldig resultaat als je ziet welke topploegen we allemaal treffen. We zijn al een paar jaar geen tweede geworden."

Controle

Over het optreden van United tegen de Spurs was Mourinho tevreden, al zag het er met name voor rust niet naar uit dat de 'Mancunians' zouden afrekenen met de ploeg uit Londen.

"Na de 1-0 waren we de controle kwijt, maar we hebben tijdens de rust de koppen bij elkaar gestoken, daarom kwamen we ook later uit de kleedkamer. We hebben in de tweede helft goed georganiseerd gespeeld."

De omstreden coach spreekt dan ook van een verdiende zege. "Als je de wedstrijd opdeelt in periodes, waren wij tijdens die periodes de beste ploeg. Zelfs als Tottenham de bal had toen wij voor stonden, hadden we controle."

Manchester United weet zondag wie de tegenstander wordt in het belangrijkste bekertoernooi van Engeland. Dan staan Chelsea en Southampton tegenover elkaar.