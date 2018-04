Weergaloos Barcelona wint met Cillessen ten koste van Sevilla Copa del Rey

Het is al het vierde jaar op rij en de dertigste keer in totaal dat Barcelona beslag legt op de beker in Spanje. Voor de equipe van coach Ernesto Valverde is het pas de eerste prijs van het seizoen, nadat de Supercup werd verloren van Real Madrid. Ook in de Champions League is Barcelona al uitgeschakeld.

In Stadion Wanda Metropolitano kwam Barcelona weer ouderwets flitsend voor de dag. Een hoofdrol was daarbij mede weggelegd voor doelman Jasper Cillessen, die al het hele toernooi onder de lat staat.

De keeper van Oranje verstuurde bij de 1-0 een fraaie dieptepass aan Philippe Coutinho. De Braziliaan behield het overzicht en stelde Luis Suarez in staat om al na een klein kwartier de score te openen.

Messi

Na een half uur verdubbelde Lionel Messi de voorsprong. De Argentijn nam de bal na een hakje van linksback Jordi Alba in één keer op de slof en liet doelman David Soria kansloos. Via een droog schot van Suarez werd het voor rust zelfs nog 3-0.

Het hoogtepunt van de avond was echter het vierde doelpunt, dat werd gemaakt door Andres Iniesta. De aanvoerder, die bezig is aan zijn laatste maanden in Barcelona, stuurde doelman Soria met een mooie schijnbeweging het bos in en rondde keurig af.

Barcelona-trainer Valverde gaf Iniesta in de slotfase een publiekswissel. De aanvallende middenvelder kreeg een staande ovatie van het publiek toen hij het veld verliet en ging vervolgens in tranen in de dug-out zitten.

Halverwege de tweede helft werd het via Coutinho nog wat erger voor Sevilla. De van Liverpool overgekomen aanvaller schoot een penalty raak, nadat hij zijn treffer vlak daarvoor geannuleerd zag worden omdat de scheidsrechter al naar de stip had gewezen.

In het vervolg deed Barcelona het rustiger aan. Sevilla kon daardoor in het slotkwartier nog even aandringen, maar de schoten op doel waren steevast een prooi voor Cillessen.