FIFA staakt dopingonderzoek naar Russisch international Kambolov

De wereldvoetbalbond startte het onderzoek begin februari, mede naar aanleiding van uitlatingen van Grigory Rodchenkov. Dat is de klokkenluider in het grote dopingschandaal in Rusland dat de afgelopen maanden werd geopenbaard.

Twee maanden later moeten onderzoekers van de FIFA echter al een punt achter het onderzoek zetten, omdat ze niet kunnen aantonen dat de Rus de regels heeft overtreden. De 28-jarige Kambolov geldt daardoor niet langer als verdachte.

Kambolov komt in eigen land uit voor Rubin Kazan. Hij speelde in 2015 en in juni 2017 zijn enige twee interlands.

De centrumverdediger was vorig jaar door Rusland geselecteerd voor de Confederations Cup, maar speelde geen minuut op dat toernooi. Nu het onderzoek is gestaakt, mag hij hopen op deelname aan het WK, dat op 14 juni van start gaat.