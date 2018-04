Eenvoudige zege Strootman met Roma, Robben met Bayern langs Hannover

Roma komt door de overwinning op 67 punten uit 34 duels, waarmee de Romeinse ploeg op plek drie in de Serie A staat. De voorsprong op nummer vier Lazio is drie punten. Internazionale is vijfde op vier punten achterstand. Beide ploegen komen zondag nog in actie. De top vier in Italië plaatst zich voor het miljoenenbal.

De gasten werden in het zadel geholpen door verdediger Francesco Vicari, die na een half uur zijn eigen doelman passeerde. Voor Vicari, die ook al geel had, zat het duel er vervolgens op. Hij werd naar de kant gehaald.

Vlak na rust verdubbelde Radja Nainggolan de voorsprong voor Roma, dat dinsdag in de halve finales van de Champions League aantreedt tegen Liverpool. Via Patrik Schick werd het vervolgens nog 0-3.

Strootman werd kort na die treffer naar de kant gehaald. De middenvelder werd al vroeg in de wedstrijd op een gele kaart getrakteerd.

Robben

Robben was in het uitduel van kampioen Bayern bij Hannover de aanvoerder. De vleugelspeler werd halverwege het duel gewisseld voor Thomas Müller, die vlak daarna de score opende.

Robert Lewandowski maakte de 0-2, waarna Sebastian Rudy het duel besliste. Bayern hoefde zich zodoende niet al te erg in te spannen in aanloop naar het duel in de halve finales van de Champions League met Real Madrid op woensdag.

Borussia Dortmund rekende met ruim verschil af met Bayer Leverkusen: 4-0. 'BVB' nadert nummer twee Schalke 04 daardoor op een punt, al komt de ploeg uit Gelsenkirchen zondag nog in actie.

Marco Reus scoorde twee keer voor Dortmund. Daarnaast werd een treffer van de aanvoerder afgekeurd en miste hij een strafschop. Jadon Sancho en Maximilian Philipp maakten de andere doelpunten.

HSV

Onderin mag Hamburger SV dankzij een 1-0 zege op SC Freiburg nog altijd hopen op een langer verblijf in de Bundesliga. Lewis Holtby maakte het enige doelpunt voor HSV, waar Rick van Drongelen op de bank bleef.

In de komende drie duels moet nummer zeventien HSV een achterstand van vijf punten goed maken op VfL Wolfsburg, FSV Mainz of Freiburg om in ieder geval niet rechtstreeks te degraderen.

Jonathan de Guzman en invaller Jetro Willems leden met Eintracht Frankfurt een 0-3 nederlaag tegen Hertha BSC, waar Karim Rekik in de basis stond. Frankfurt blijft desondanks in de race om de strijd om Europees voetbal.

TSG Hoffenheim won met liefst 2-5 bij RB Leipzig en blijft zo meedoen om een plek in de Champions League. Mark Uth (ex-Heerenveen en Heracles) scoorde twee keer voor Hoffenheim, dat naar plek vijf klimt. De top vier is nog binnen handbereik.

