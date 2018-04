Liverpool geeft zege weg bij 'WBA', Wolves promoveren als kampioen

Door het verrassende puntenverlies komt nummer drie Liverpool op 71 punten, acht meer dan nummer vijf Chelsea, dat een duel minder gespeeld heeft. De bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen deelnemen aan de Champions League.

Hekkensluiter West Brom lijkt ondanks de knappe remise degradatie naar het Championship bijna niet meer te kunnen ontlopen. Het gat met nummer zeventien Swansea City is met nog drie speelronden te gaan acht punten. Als Swansea zondag weet te winnen bij kampioen Manchester City, is de degradatie van WBA een feit.

Danny Ings deed de thuisploeg al na vier minuten pijn met zijn eerste Premier League-treffer sinds 4 oktober 2015. Georginio Wijnaldum, die net als Virgil van Dijk in de basis stond tikte de bal in de voeten van de aanvaller, die doelman Ben Foster van dichtbij kansloos liet.

Salah

Mohamed Salah vergrootte de voorsprong twintig minuten voor tijd met zijn 31e competitietreffer. Daarmee leek het gedaan in West Bromwich, maar niks bleek minder waar.

Jack Livermore tekende na 79 minuten voor de aansluitingstreffer en twee minuten voor tijd maakte Salomon Rondon de comeback compleet door de 2-2 binnen te tikken.

De ploeg van trainer Jürgen Klopp speelt dinsdag de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen AS Roma. De return staat 2 mei op het programma.

Patrick van Aanholt slaagde er met Crystal Palace niet in om de uitwedstrijd tegen Watford te winnen: 0-0. Bij de thuisploeg zat Daryl Janmaat het hele duel op de bank. Palace staat nu op de vijftiende plek met 35 punten, zes punten boven de degradatiestrijd.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League

Wolves

Wolverhampton Wanderers kroonde zich zaterdag tot kampioen in het Championship. De ploeg, die al zeker was van promotie, versloeg Bolton Wanderers met 0-4 en is niet meer te achterhalen door de concurrentie.

Achter de Wolves lijken Fulham en Cardiff City de belangrijkste gegadigden om mee te promoveren naar de Premier League. Fulham staat nu tweede, met twee punten meer dan Cardiff. De ploeg uit Wales heeft echter nog twee duels tegoed.

Sunderland degradeerde daarentegen voor het tweede jaar op rij. De ploeg verloor met 1-2 van Burton. Sunderland eindigde vorig jaar nog als laatste op het hoogste niveau en kan zich een trede lager met nog twee duels te gaan evenmin handhaven.

De 'Black Cats', waar Dick Advocaat in 2015 nog trainer was, behaalden slechts 34 punten in 44 duels en komen door de degradatie komend seizoen uit in League One.