Trots Fortuna blijft 'lekker zijn ding doen' richting Jupiler League-climax

In de voorlaatste speelronde won Fortuna vrijdag met 0-1 bij Jong FC Utrecht en daardoor heeft de club nog maar één zege nodig voor promotie naar het hoogste niveau. Volgende week zaterdag kan het feestje in Sittard alleen nog verpest worden door Jong PSV.

Van angst is nog geen sprake bij Fortuna, verzekert Hofland. "Nee. We gaan gewoon lekker ons ding doen", zegt de assistent-trainer, die sinds het ontslag van Sunday Oliseh als uithangbord fungeert onder 'stroman' Claudio Braga, tegen FOX Sports.

Met nog maar een speelronde voor de boeg is het boven in de Jupiler League onverminderd spannend. Fortuna staat tweede op één punt van koploper van Jong Ajax, maar de Amsterdamse beloften mogen niet promoveren. De enige andere concurrent, NEC, heeft twee punten minder dan de Limburgers.

Winst tegen Jong PSV volstaat dus sowieso voor een Eredivisie-ticket, weet ook Hofland. "Ja, we hebben alles in eigen hand. Ik heb voor de wedstrijd al gezegd dat dit weer een finale was. We moesten winnen en dat hebben we gedaan", zegt hij na de moeizame zege in de Utrechtse Galgenwaard.

Groengeel

Fortuna stond niet niet zo gek lang geleden op de rand van de financiële afgrond, maar krabbelde op en heeft nu dus uitstekende papieren om na zestien seizoenen op het tweede plan weer terug te keren in de Eredivisie.

Dat zorgt uiteraard voor trots in Sittard en dat was vrijdag duidelijk te zien. "Je merkt dat het weer leeft en dat er weer binding is", aldus Hofland. "Je speelt hier in Utrecht en je ziet eigenlijk groengeel. Je speelt uit, maar het is eigenlijk een thuiswedstrijd."

Gelbe Wand

Ook aanvoerder Perr Schuurs genoot van die steun. "Dit lijkt wel de 'Gelbe Wand', of niet?", doelt hij op de vermaarde tribune van Borussia Dortmund. "Dit is niet normaal. Zonder hen hadden we dit niet kunnen doen. Als je ziet wat dit betekent voor de club... Fantastisch."

De pas 18-jarige verdediger speelt volgend seizoen voor Ajax, maar hoopt op een weerzien met 'zijn' Fortuna in de Eredivisie. "Dat zou fantastisch zijn en gaan we volgende week waarmaken. Nog één week hard trainen en dan hopelijk drie punten."

Volgende week zaterdag is het Fortuna Sittard Stadion het decor voor de 38e en laatste competitiewedstrijd van de Limburgers. Daarin telt volgens Hofland maar één ding: promotie. "Ja, dat is wel het doel."

