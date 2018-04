Excelsior raakt na Faik ook verdediger Massop kwijt na dit seizoen

De club uit de Belgische Jupiler Pro League maakte de komst van Massop vrijdagavond bekend. De Nederlander tekent een contract van drie jaar bij Waasland-Beveren.

Het vertrek van Massop is een tegenvaller voor Excelsior, dat eerder al Faik naar het hoogste niveau in België zag vertrekken. De middenvelder gaat spelen voor Zulte Waregem.

Massop is dit seizoen de op één na productiefste speler bij Excelsior. Alleen Mike van Duinen maakte meer doelpunten dan de vleugelverdediger (acht om vijf), die verzekerd is van een vaste basisplek in zijn tweede seizoen bij de Kralingers.

Lijfsbehoud

Excelsior is al enige tijd zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie en neemt momenteel de tiende plek in op de ranglijst. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag gaat zondag 29 april nog op bezoek bij FC Groningen en sluit het seizoen een week later af met een thuiswedstrijd tegen Ajax.

In die laatste twee wedstrijden kan Excelsior theoretisch nog de play-offs voor Europees voetbal halen. De nummer vijf tot en met acht mogen de nacompetitie in en de Rotterdammers hebben momenteel vier punten minder dan nummer acht PEC Zwolle.

