Ajax Vrouwen na zege op Twente aan kop in kampioensgroep Eredivisie

Twente knokte zich op sportpark De Toekomst twee keer terug van een achterstand, maar de voetbalsters van Ajax hadden toch de langste adem. Desiree van Lunteren tekende in de laatste minuut voor de winnende treffer.

Door de zwaarbevochten zege nam Ajax de koppositie in de kampioenspoule weer over van Twente, dat twee punten minder heeft. PSV, dat met 3-3 gelijkspeelde tegen PEC Zwolle, neemt de vierde plek in.

In de kampioensgroep strijden de vijf beste ploegen van het reguliere seizoen om de landstitel. De teams begonnen met de helft van het aantal punten die ze in de reguliere competitie pakten. Twente behaalde in die eerste zestien wedstrijden nog vier punten meer dan Ajax.

In de B-poule, waarin wordt gestreden voor de zesde plek, won koploper ADO Den Haag vrijdag met 4-0 van VV Alkmaar en boekte Achilles'29 een 0-2 zege bij Excelsior Barendrecht.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie voor vrouwen