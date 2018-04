Memphis scoort opnieuw voor Lyon, Seedorf speelt gelijk met Deportivo

De wedstrijd tussen Dijon en Lyon was pas vier minuten onderweg toen Memphis de ban brak. De 24-jarige aanvaller werkte van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Rafael.

Memphis tekende al voor zijn vijftiende treffer dit seizoen in de Ligue 1 en bevestigde daarmee zijn sterke vorm van de laatste tijd. De 36-voudig international van Oranje kwam in de vorige vier competitiewedstrijden van Lyon ook al minstens één keer tot scoren.

Dijon maakte voor rust nog wel gelijk, maar Lyon trok de wedstrijd aan het begin van de tweede helft alsnog naar zich toe. Houssem Aouar scoorde op aangeven van Memphis en Nabil Fekir vergrootte de marge vlak daarna naar drie. Naim Sliti tekende nog wel voor de aansluitingstreffer, maar goals van Bertrand Traoré en Maxwell Cornet bepaalden de eindstand op 2-5.

Door de ruime zege nadert Lyon nummer twee AS Monaco tot op één punt. De Monegasken komen zaterdagavond nog in actie tegen En Avant de Guingamp.

Seedorf

In de Spaanse Primera Division lijkt Seedorf degradatie bijna niet meer te kunnen ontlopen met Deportivo. De laagvlieger bleef tegen Leganes steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Met nog vier wedstrijden te gaan staat Deportivo zes punten achter op Levante, dat de veilige zevende plek inneemt en bovendien een duel minder gespeeld heeft. De onderste drie ploegen in Spanje degraderen rechtstreeks.

Seedorf werd in februari aangesteld als trainer van het geplaagde Deportivo. Onder leiding van de Nederlander won de nummer achttien van Spanje twee van de twaalf wedstrijden, terwijl vijf duels in een nederlaag en vijf in een gelijkspel eindigden.

Elia

In Turkije nam Istanbul Basaksehir de koppositie over van Galatasaray. De nieuwe lijstaanvoerder versloeg op eigen veld subtopper Kayserispor met 3-1.

Elia bracht in de laatste minuut het derde doelpunt van Basaksehir op zijn naam. De andere treffers van de thuisploeg kwamen voor rekening van Edin Visca en Arda Turan.

Basaksehir heeft nu twee punten meer dan Galatasaray, dat zaterdag op bezoek gaat bij Aytemiz Alanyaspor. Besiktas staat op drie punten van de koploper. De titelhouder neemt het zondag voor eigen publiek op tegen Evkur Yeni Malatyaspor.

Bazoer

In de Bundesliga gingen Riechedly Bazoer en Paul Verhaegh kansloos onderuit met het geplaagde VfL Wolfsburg. De ploeg van trainer Bruno Labbadia verloor met 3-0 van Borussia Mönchengladbach.

De eindstand was halverwege al bereikt door doelpunten van Lars Stindl, Raffael en Christoph Kramer. Verhaegh speelde de hele wedstrijd mee bij Wolfsburg, terwijl Bazoer na 69 minuten werd gewisseld.

Door de ruime nederlaag blijft Wolfsburg met dertig punten op de zorgwekkende veertiende plek steken. De nummer zestien moet de nacompetitie in voor lijfsbehoud. Op dit moment is dat SC Freiburg, dat net zoveel punten heeft als Wolfsburg maar over een minder doelsaldo beschikt.

