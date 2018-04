Fortuna nog één zege verwijderd van Eredivisie, Jong Ajax blijft aan kop

Aangezien de drie concurrenten geen steek lieten vallen, bleef de stand bovenaan de ranglijst in de Jupiler League onveranderd en wordt de spannende strijd om promotie naar de Eredivisie en de landstitel pas volgende week beslist.

Jong Ajax staat met 76 punten aan kop, naaste belager Fortuna heeft een punt minder en nummer drie NEC kijkt tegen een achterstand van drie punten aan op de Amsterdamse koploper.

De 38e en tevens laatste speelronde in de Jupiler League wordt op zaterdag 28 april afgewerkt. Fortuna speelt dan thuis tegen Jong PSV, Jong Ajax ontvangt MVV Maastricht en NEC gaat op bezoek bij FC Dordrecht.

Fortuna Sittard

Bij Jong FC Utrecht-Fortuna was halverwege nog niet gescoord, maar Lars Hutten brak een kwartier na rust alsnog de ban door in de verre hoek raak te schieten. De ploeg van interim-trainer Claudio Braga hield in het restant van de wedstrijd de nul in Stadion Galgenwaard en heeft promotie naar de Eredivisie nog steeds in eigen hand.

Fortuna, dat in 2002 voor het laatst uitkwam op het hoogste niveau, heeft in de laatste speelronde aan een zege tegen Jong PSV genoeg voor voor een Eredivisie-ticket. Koploper Jong Ajax mag namelijk niet promoveren.

NEC, naast Fortuna de andere ploeg die nog hoopt op rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau, maakte geen fout in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ. De Nijmegenaren wonnen met 2-0.

Ook in De Goffert was halverwege nog niet gescoord. NEC kwam na een kwartier spelen in de tweede helft alsnog op voorsprong via Anass Achahbar en Arnaut Groeneveld gooide het duel zeven minuten voor tijd op slot.

NEC hoopt na één jaar Jupiler League direct weer te promoveren. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders degradeerde vorig jaar nadat het in de nacompetitie verloor van NAC Breda.

Jong Ajax

Van de drie titelkandidaten begon Jong Ajax vrijdag het beste aan de voorlaatste speelronde. Dani de Wit zette de Amsterdamse beloften na 35 minuten op voorsprong tegen FC Volendam, maar de thuisploeg kwam via Gerry Vlak op slag van rust al op gelijke hoogte.

Jong Ajax leek de koppositie lange tijd kwijt te raken aan Fortuna, maar Kaj Sierhuis voorkwam acht minuten voor tijd dat de lijstaanvoerder in de Jupiler League duur puntenverlies leed.

Aangezien Jong Ajax vrijdag in theorie de landstitel kon veroveren, was KNVB-directeur Eric Gudde in Volendam aanwezig met de kampioensschaal. Door de zeges van Fortuna en NEC kon hij onverrichter zake weer terugkeren naar Zeist.

Bij FC Eindhoven-Almere City maakte Mart Lieder zijn 28e, 29e en dertigste doelpunt van het seizoen. De topscorer in de Jupiler League had met zijn hattrick aan cruciale bijdrage aan de 3-2 zege van zijn ploeg.

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Emmen ging vrijdagavond niet door door een scheur in het kunstgras in stadion De Vliert. De mat was te zwaar beschadigd om op te kunnen spelen.

Overige uitslagen in de Jupiler League

MVV-FC Oss 1-1

RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 2-1

SC Cambuur-Helmond Sport 4-1

De Graafschap-Telstar 1-0

Jong PSV-FC Dordrecht 4-2

