FC Den Bosch-FC Emmen afgelast door scheur in kunstgras

Het duel in Den Bosch werd in eerste instantie uitgesteld, maar scheidsrechter Sander van der Eijk zette alsnog een streep door de wedstrijd toen bleek dat de mat in stadion De Vliert niet gerepareerd kon worden.

Volgens directeur Paul van der Kraan van FC Den Bosch was er sprake van een stuk kunstgras dat over een lengte van anderhalve meter was losgekomen in één van de strafschopgebieden.

"We kregen van de KNVB 45 minuten de tijd om dat probleem op te lossen. Dat lukte, maar helaas vond een van de assistent-scheidsrechters het nodig om op verschillende plekken ter controle het kunstgras omhoog te trekken, waardoor de mat kapot ging", aldus Van der Kraan tegen Omroep Brabant.

De wedstrijd tussen de nummers veertien en zeven wordt maandagavond ingehaald. Met nog twee speelronden te gaan is FC Emmen al verzekerd van een plek in de play-offs voor promotie/degradatie, terwijl Den Bosch nergens meer voor speelt.

