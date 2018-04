Guardiola denkt dat City iets moet veranderen om landstitel te prolongeren

"Vanaf deze week moeten we kijken naar de selectie en werkwijze voor volgend seizoen. Naar de huidige spelers, eventuele nieuwe spelers en onze trainingsmethoden. Om een stap vooruit te kunnen zetten, moet er wel iets veranderen", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Swansea City van zondag.

Manchester City is dit seizoen ongenaakbaar in de Premier League en mag zich sinds afgelopen weekend de beste ploeg van Engeland noemen. De 'Citizens' hadden zaterdag al met 2-3 van Tottenham Hotspur gewonnen en door de verrassende 0-1 nederlaag van Manchester United een dag later tegen West Bromwich Albion was de titel een feit.

Guardiola had zijn spelers juist een paar dagen vrij gegeven, waardoor de selectie van City niet bij elkaar was op het moment dat het laatste fluitsignaal klonk bij Manchester United-West Brom op Old Trafford.

"Iedereen was thuis, maar in de laatste negen maanden hebben we elke overwinning al samen kunnen vieren. Het binnenhalen van de titel gaf wel een ongelooflijk gevoel", aldus Guardiola.

Zeldzaamheid

City, dat voor de vijfde keer in de clubhistorie kampioen werd, hoopt de eerste Premier League-club te worden sinds Manchester United die zijn landstitel weet te prolongeren.

De 'Mancunians' werden kampioen in het seizoen 2008/2009 en pakten een jaar later wederom de titel, iets waar geen enkele club sindsdien meer in slaagde. Guardiola beseft dan ook dat City een zware klus wacht.

"We hebben nu drie keer de Premier League gewonnen in zeven jaar en de vorige keren is al gebleken dat het in de Premier League lastig is om succes te herhalen. Ik ben benieuwd wat mijn ploeg volgend jaar kan laten zien."

Manchester City speelt dit seizoen nog vijf wedstrijden, met om te beginnen de thuiswedstrijd tegen Swansea. Daarna treft de ploeg van Guardiola ook nog West Ham United (uit), Huddersfield Town (thuis), Brighton and Hove Albion (thuis) en Southampton (uit).

