Ferguson noemt Wenger een van beste Premier League-managers ooit

De 68-jarige Wenger fungeert al sinds 1996 als trainer van Arsenal en had zodoende een lange periode te maken met Ferguson, die van 1986 tot 2013 aan het roer stond bij Manchester United.

"Hij is zonder twijfel één van de grootste managers in de historie van de Premier League. Ik ben trots dat ik zowel een rivaal, collega als vriend heb mogen zijn van hem", aldus Ferguson vrijdag tegen de BBC.

In zijn periode bij Arsenal won Wenger drie Premier League-titels en een recordaantal van zeven FA Cups, maar de laatste jaren waren de resultaten van de 'Gunners' zeer teleurstellend te noemen. Arsenal haakte ieder seizoen vroegtijdig af in de titelstrijd en ook in de Champions League bleef succes uit.

Ondanks de toenemende kritiek verlengde de Franse coach vorig jaar nog zijn contract tot medio 2019, maar na dit seizoen komt er na 22 jaar dus alsnog een einde aan het Wenger-tijdperk bij Arsenal.

Afscheid

Ferguson vindt het een logisch gekozen moment van Wenger om zijn vertrek wereldkundig te maken. "Ik ben blij dat het nieuws in dit stadium van het seizoen bekend wordt. Nu krijgt hij het afscheid dat hij echt verdient", aldus de 76-jarige Schot, die in zijn trainersloopbaan dertien keer kampioen werd met United.

"Het getuigt van talent, professionaliteit en vastberadenheid dat hij 22 jaar van zijn leven heeft kunnen wijden aan een baan waar hij zoveel van houdt."

Hoewel Arsenal in de Premier League al lange tijd geen kans meer maakt op de titel en de dertienvoudig landskampioen ook vroegtijdig werd uitgeschakeld in de FA Cup en League Cup, kan Wenger zijn laatste seizoen in Londen nog wel afsluiten met een prijs.

Arsenal staat in de halve finales van de Europa League, waarin Atletico Madrid de tegenstander is. Op 26 april is de heenwedstrijd in het Emirates Stadium en een week later staat de return op het programma in Madrid.