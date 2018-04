Willem II wil nieuwe hoofdtrainer en neemt afscheid van Robbemond

Robbemond fungeerde dit seizoen aanvankelijk als assistent, maar werd begin maart na het vertrek van Erwin van de Looi aangesteld als interim-trainer. In de eerste wedstrijd onder zijn leiding zorgde Willem II direct voor een sensatie door PSV met 5-0 te verslaan.

Sindsdien verloor Willem II nog maar twee competitiewedstrijden (tegen Excelsior en Feyenoord), waardoor de 'Tricolores' zo goed als zeker zijn van lijfsbehoud in de Eredivisie.

Willem II besloot eind maart nog Robbemond te behouden als trainer voor de rest van het seizoen, maar daar blijft de samenwerking dus bij. De toekomst van keeperstrainer Harald Wapenaar is nog onzeker; Willem II gaat nog in gesprek met de oud-doelman over zijn toekomst bij de club.

Complimenten

Technisch directeur Joris Mathijsen is Robbemond dankbaar. "De wijze waarop Reinier na het vertrek van Erwin samen met Dogan en Harald gewerkt en gepresteerd heeft, verdient onze complimenten. In onze ogen is het echter tijd om te verfrissen. We willen het seizoen 2018/2019 met een aantal nieuwe gezichten voor de groep beginnen."

Robbemond berust in de keuze van Willem II om niet met hem verder te gaan. "Ik ben blij dat ik samen met de rest van de staf Willem II heb kunnen helpen in de moeilijke situatie waarin de club zat. We hebben eraan bij kunnen dragen dat de club zo goed als veilig is."

Willem II staat momenteel op de veertiende plek in de Eredivisie met een voorsprong van zes punten op nummer zestien Roda JC, dat bovendien een veel minder doelsaldo heeft. De Tilburgers gaan zondag 29 april nog op bezoek bij PEC Zwolle en sluiten het seizoen een week later af met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

