AZ en Feyenoord zien geen favoriet voor honderdste bekerfinale

"Ik denk dat het fiftyfifty is. Het kan een heel mooie wedstrijd worden tussen twee ploegen die dit seizoen goed voetbal hebben laten zien", zei AZ-captain Ron Vlaar vrijdag op de persconferentie in Zeist.

"Het is een feit dat we de wedstrijden tegen de topclubs dit seizoen allemaal verloren hebben, maar de keer dat we 'm winnen komt steeds dichterbij. We zijn erop gebrand dat het er zondag uitkomt. Ik heb er alle vertrouwen in."

AZ-trainer John van den Brom, die over een fitte selectie beschikt, sprak woorden van gelijke strekking. "Onze derde plaats in de competitie is fantastisch, maar voor de finale zegt dat helemaal niks", aldus de Amersfoorter, die met zijn ploeg vorig jaar in de finale van Vitesse verloor (2-0).

"We willen bevestigen hoe goed we zijn en dat moet eindelijk eens tegen een grote club gebeuren. We zitten er vaak dichtbij en hebben zondag weer een nieuwe kans."

Feyenoord

Bij Feyenoord, dat eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal won, hoopt men de kater van het matige seizoen als regerend landskampioen weg te spoelen met bekerwinst.

"De drang is heel groot", zei aanvoerder Karim El Ahmadi, die de beker twee jaar geleden al eens won met Feyenoord. "Als je er al een hebt gepakt, ken je het gevoel en dat smaakt altijd naar meer. Het leeft in de groep. Dit seizoen is met een vierde plaats niet gegaan zoals we voor ogen hadden en het winnen van de beker neemt veel weg."

Fiftyfifty

Coach Giovanni van Bronckhorst: "Ik denk dat het inderdaad fiftyfifty is. AZ heeft dit seizoen veel goeds laten zien en wij hadden een moeizame fase, maar het vertrouwen is nu terug. Zondag kunnen we onze tweede prijs winnen. Het is geen topseizoen, maar we hebben wel prijzen in handen."

Van Bronckhorst hoopt in De Kuip te kunnen beschikken over aanvallers Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson, die op de weg terug zijn na een lichte blessure. "Ze hebben vandaag meegetraind, maar we moeten het morgen nog even aankijken."

De honderdste editie van de KNVB-bekerfinale, waarbij een gouden beker wordt uitgereikt, begint zondag om 18.00 uur. De wedstrijd in Rotterdam staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.