Ajax maanden zonder aanvoerder Veltman door ernstig knieletsel

De 26-jarige Veltman viel donderdag in de wedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1 zege) al in de eerste helft uit. Na een duel met Ralf Seuntjens moest de verdediger per brancard van het veld.

Vrijdag werd de knie van Veltman onderzocht in het ziekenhuis, maar het is nog onduidelijk wat de exacte schade is.

"Komende week wordt een vervolg aan het onderzoek gegeven om de aard en de omvang van de blessure te kunnen vaststellen. Vandaag werd al wel duidelijk dat het ernstig knieletsel betreft en dat Veltman voor langere tijd uitgeschakeld is", meldt Ajax op de website.

Basisplek

Veltman speelde dit seizoen dertig competitiewedstrijden voor Ajax, dat voor het vierde seizoen op rij geen prijs weet te winnen. De negentienvoudig international van Oranje raakte begin maart zijn basisplek kwijt, maar stond in de uitwedstrijden tegen FC Groningen en PSV en in het thuisduel met VVV wel weer aan de aftrap.

Ajax speelt zondag 29 april thuis tegen AZ en sluit de competitie een week later af met een uitwedstrijd tegen Excelsior. In die duels staat alleen de tweede plaats op het spel. Ajax heeft een voorsprong van vijf punten op AZ.

Die tweede plaats geeft recht op een plek in de derde voorronde van de Champions League in augustus. Door zijn blessure is Veltman dan waarschijnlijk nog niet van de partij.

