Vertrekkende Wenger met 22 jaar langstzittende manager ooit in Premier League

Alex Ferguson had Manchester United liefst 27 jaar onder zijn hoede, maar de eerste zes jaar van zijn dienstverband waren nog voor de oprichting van de Premier League in 1992.

De Schot, die in 2013 afzwaaide, was daardoor 7.582 dagen trainer van één club in de Premier League. Wenger begon vrijdag aan zijn 7.860e dag als hoofdtrainer van Arsenal.

De twee trainers staan daarmee op eenzame hoogte. De nummer drie op de ranglijst - David Moyes - was 4.082 dagen manager bij Everton. Overigens is Frank de Boer, die in september 2017 werd ontslagen bij Crystal Palace, met 77 dagen de kortstzittende Premier League-trainer ooit.

Langstzittende manager in Premier League 1. Arsène Wenger (Arsenal): 7860 dagen

2. Alex Ferguson (Manchester United): 7582 dagen

3. David Moyes (Everton): 4082 dagen

4. Harry Redknapp (West Ham United): 2454 dagen

5. Rafael Benitez (Liverpool): 2119 dagen

6. Alan Curbishley (Charlton Athletic): 2087 dagen

7. Sam Allardyce (Bolton Wanderers): 2079 dagen

8. Gerard Houllier (Liverpool): 2018 dagen

9. Jim Smith (Derby County): 1877 dagen

10. Bobby Robson (Newcastle United): 1815 dagen

Attractief

Wenger (68) begon zijn trainerscarrière in 1984 bij AS Nancy en was zeven jaar in dienst bij AS Monaco, waarmee hij in 1988 kampioen van Frankrijk werd. Na een seizoen bij Nagoya Grampus Eight in Japan belandde hij op 22 september 1996 bij Arsenal.

Vanwege de defensieve speelwijze had de club voor de komst van Wenger de bijnaam 'Boring Arsenal', maar onder Wenger speelde de ploeg attractief en aanvallend voetbal met topspitsen als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en later Robin van Persie.

Het leverde Wenger en Arsenal in 1998, 2002 en 2004 de landstitel op, het laatste seizoen zelfs ongeslagen. In 2006 werd de Champions League-finale gehaald, die in Parijs met 2-1 verloren ging tegen FC Barcelona.

Europa League

Momenteel staat Arsenal op een teleurstellende zesde plek in de Premier League. Eind april en begin mei speelt de Londense club in de halve finales van de Europa League tegen Atletico Madrid.

Zondag staat Arsenal in de Premier League thuis tegenover West Ham United, waar Moyes nu manager is. De wedstrijd in het Emirates Stadium begint om 14.30 uur.