PEC Zwolle wil 'kleine Kuip' creëren met uitbreiding stadion

Een eerder toegevoegde tribune aan de lange zijde wordt achter een van de doelen gezet, waardoor de tribune aan de lange zijde helemaal wordt uitgebouwd.

"De zogeheten Stentor-tribune die nu nog aan de lange zijde staat, komt voor de Klaas Drost-tribune. We willen een soort 'kleine Kuip' gaan creëren, waar supporters heel dicht op het veld zitten", verwijst PEC-voorzitter Adriaan Visser naar het stadion van Feyenoord.

"Door de stijgende toeschouwersaantallen de afgelopen seizoenen, ontstond de behoefte het MAC³PARK Stadion nog verder uit te breiden. Steeds meer mensen uit de regio Zwolle weten de club te vinden, waardoor de huidige capaciteit niet meer toereikend is."

Visser verheugt zich op de tribunes die dicht op het veld zullen staan. "Ik vind het mooi dat de thuishaven naar beneden wordt uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat de sfeerbeleving in het stadion, maar ook op bijvoorbeeld de televisie, verder wordt vergroot."

PEC speelt sinds 2007 in het stadion, dat begon met een capaciteit van tienduizend plekken. In de jaren die volgden werd het onderkomen uitgebreid.

Hybride gras

In januari van dit jaar maakte PEC al bekend dat het in 2021 of 2022 overstapt van kunstgras naar hybride gras, als "handreiking naar het Nederlandse voetbal". Een hybride grasmat bestaat voor zo'n 90 procent uit natuurgras, aangevuld met kunstgras.

PEC speelt sinds de terugkeer in de Eredivisie in het seizoen 2012/2013 op het bekritiseerde kunstgras. Afgelopen zomer werd er nog een nieuwe mat aangelegd in het MAC³PARK Stadion.

Onder trainer John van 't Schip is PEC bezig aan een wisselend seizoen. De Zwollenaren deden het voor de winterstop uitstekend, maar presteren in 2018 dramatisch.

De club staat achtste in de Eredivisie en strijdt daarmee nog wel om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. PEC speelt dit seizoen nog thuis tegen Willem II en uit tegen bekerfinalist AZ.

