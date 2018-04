Van de Beek heeft begrip voor wegblijven Ajax-fans tegen VVV

"Ik kan me voorstellen dat mensen denken: ik sla een keer over. Het was lekker weer, dat kan een reden zijn. Maar ik snap ook de frustratie omdat er zondag met 3-0 van PSV is verloren en we weer geen kampioen zijn", aldus Van de Beek.

Er zaten tegen de Venlonaren nog geen dertigduizend toeschouwers in het stadion, terwijl Ajax alleen al 42.000 seizoenkaarthouders heeft. Niet eerder speelde de 21-jarige Van de Beek een Eredivisieduel voor zo'n slecht gevulde Arena.

"Het was apart om mee te maken, een gekke avond. In de eerste helft was het ook mak op het veld. Het tempo lag veel te laag, we sjokten af en toe over het veld. Gelukkig zat er in de tweede helft wel tempo in, werd het nog een aardige wedstrijd en een goede overwinning."

Spelersbus

Met de zege op VVV sloot Ajax enkele turbulente dagen af. Na de nederlaag bij PSV werd de spelersbus zelfs opgewacht door boze fans bij de Arena en kreeg Hakim Ziyech een duw van een supporter.

"Dat was niet leuk om mee te maken", kijkt Van de Beek terug op het incident. "Maar ik begrijp wel volkomen dat de frustratie hoog zat bij de fans. Daar moeten wij ons als spelers ook niet voor verstoppen. Iedereen moet en mag zeggen wat hij vindt, maar het is niet goed wat er met Hakim is gebeurd. Praten mag, maar je moet spelers niet aanraken."

Van de Beek kreeg alleen verbaal het nodige naar zijn hoofd. "Er werden wat dingen tegen me gezegd, maar ik heb me niet bedreigd gevoeld. Ik lig er ook niet wakker van als iemand tegen me scheldt. Maar als het zo uit de hand loopt als met Hakim, dan is dat absoluut niet goed."

Applaus

Rond de wedstrijd tegen VVV was er ook weer veel te doen om Ziyech. Een klein deel van de supporters in de Arena zong even "Ziyech rot op", maar dat werd al gauw overstemd door de meerderheid die de middenvelder wel op een positieve manier toezong en voor hem applaudisseerde.

"Ik hoorde dat ook", vertelt Van de Beek. "De grote meerderheid juichte hem toe en dat is positief. Ik heb hem er verder niet meer over gesproken, maar ik denk dat het applaus hem goed heeft gedaan."

Door de zege op VVV blijft de voorsprong van Ajax op nummer drie AZ, dat zondag tegen Feyenoord de KNVB-bekerfinale speelt, vijf punten. Op zondag 29 april staan de Amsterdammers in de Eredivisie nog tegenover AZ, waarna Ajax het seizoen op 6 mei afsluit met een uitduel met Excelsior.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie