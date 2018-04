Trainer Arsène Wenger vertrekt na 22 jaar bij Arsenal

"Na zorgvuldige overwegingen en gesprekken met de club, is dit voor mijn gevoel het juiste moment is om afscheid te nemen", zegt Wenger vrijdag op de website van Arsenal.

"Ik ben dankbaar dat ik het privilege heb gehad om deze club zoveel jaar te mogen dienen. Ik heb hier altijd met volledige betrokkenheid en integriteit gewerkt."

Arsenal staat met nog vijf duels te spelen op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League. Kwalificatie voor de Champions League is uit zicht.

De Londense club kan het lucratieve toernooi nog wel bereiken via de Europa League. In de halve finale neemt de ploeg van Wenger het eind april en begin mei op tegen Atletico Madrid.

"Ik verzoek de fans om achter het team te blijven staan, zodat we het seizoen op een mooie manier kunnen afsluiten", zegt Wenger, die naast de fans ook de directie en spelers bedankt voor alle jaren bij de club. "Ik zal voor altijd van Arsenal blijven houden."

Wengers erelijst bij Arsenal 3 keer landskampioen (1998, 2002 en 2004)

7 keer FA Cup (1998, 2002, 2002, 2005, 2014, 2015 en 2017)

7 keer Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 204, 2015, 2017)

Verliezend finalist Champions League 2006

Succesvol

Wenger was vooral in zijn beginperiode erg succesvol, met drie landskampioenschappen. Hij had onder anderen Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie onder zijn hoede.

Met Bergkamp en Van Persie op de bank verloor Arsenal in 2006 de Champions League-finale met 2-1 van FC Barcelona.

In tegenstelling tot veel andere Engelse topclubs weigerde Wenger lange tijd grote transfersommen te betalen voor topspelers. De manager haalde voornamelijk jonge spelers, die de tijd kregen om te wennen aan zijn aanvallende speelwijze.

Lof

Arsenal kreeg veel lof voor de aantrekkelijke manier van spelen, maar Wenger kon steeds minder goed opboksen tegen kapitaalkrachtige concurrenten als Chelsea, Manchester United en Manchester City.

Later zag Wenger in dat hij ook grote transferbedragen moest betalen om topspelers naar Arsenal te halen. Vanaf 2013 kwamen Mesut Özil (47 miljoen euro), Alexis Sanchez (42 miljoen), Granit Xhaka (45 miljoen), Alexandre Lacazette (53 miljoen) en Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljoen) naar het Emirates Stadium.

Maar ook deze miljoenenaankopen brachten Wenger niet het gewenste succes. Na het laatste kampioenschap in 2004 werd de club alleen in 2005 en 2016 tweede. Viermaal eindigden de 'Gunners' op de derde plek.

Ondanks aanzwellende roep bij de fans om Wenger te ontslaan bleef het bestuur achter de ervaren coach staan. Met 22 seizoenen is Wenger de langszittende manager ooit in de Premier League, die in 1992 werd opgericht. Alex Ferguson was liefst 27 jaar trainer van Manchester United, maar de eerste zes jaar bij die club bestond de Premier League nog niet.

Eigenaar

Arsenal-eigenaar Stan Kroenke spreekt van een van de moeilijkste dagen bij de club. "Een van de hoofdredenen waarom we bij de club betrokken zijn geraakt, is het werk van Arsène op en naast het veld. Hij heeft constant op het hoogste niveau gepresteerd, dat zal nooit geëvenaard worden", zegt de Amerikaan.

"We zullen Arsène eeuwig dankbaar zijn. Iedereen die van Arsenal houdt en iedereen die van voetbal houdt is hem dank verschuldigd."