Trainer Arsène Wenger vertrekt na 22 jaar bij Arsenal

"Na zorgvuldige overwegingen en gesprekken met de club, is dit voor mijn gevoel het juiste moment om afscheid te nemen", zegt Wenger vrijdag op de website van Arsenal. "Ik ben dankbaar dat ik het privilege heb gehad om deze club zo veel jaar te mogen dienen. Ik heb hier altijd met volledige betrokkenheid en integriteit gewerkt."

Na succesvolle jaren vielen de prestaties van Arsenal de afgelopen seizoenen tegen. De supporters riepen ook dit seizoen daarom meermaals om een vertrek van Wenger, maar omdat hij in mei 2017 zijn contract nog met twee jaar had verlengd komt het nieuws toch als een verrassing.

Wenger vraagt de fans in de laatste weken onder zijn leiding achter het team te staan. "Alleen dan kunnen we het seizoen op een mooie manier kunnen afsluiten", zegt Wenger, die naast de fans ook de directie en spelers bedankt voor alle jaren bij de club. "Ik zal voor altijd van Arsenal blijven houden."

Wengers erelijst bij Arsenal 3 keer landskampioen (1998, 2002 en 2004)

7 keer FA Cup (1998, 2002, 2002, 2005, 2014, 2015 en 2017)

7 keer Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017)

Verliezend finalist Champions League 2006

Succesvol

Met 22 seizoenen gaat Wenger de boeken in als de langstzittende manager ooit in de Premier League, die in 1992 werd opgericht. Alex Ferguson was liefst 27 jaar trainer van Manchester United, maar de eerste zes jaar bij die club bestond de Premier League nog niet.

Arsenal-eigenaar Stan Kroenke noemt de aankondiging van het vertrek van Wenger een van de moeilijkste dagen bij de club. "Een van de hoofdredenen waarom we bij de club betrokken zijn geraakt, is het werk van Arsène op en naast het veld. Hij heeft constant op het hoogste niveau gepresteerd, dat zal nooit geëvenaard worden", zegt de Amerikaan.

"We zullen Arsène eeuwig dankbaar zijn. Iedereen die van Arsenal houdt en iedereen die van voetbal houdt is hem dank verschuldigd."

Het voornaamste doel van Arsenal in de laatste weken onder Wenger is het winnen van de Europa League een daarmee een ticket voor de Champions League te veroveren. In de halve finales neemt de ploeg van Wenger het eind april en begin mei op tegen Atletico Madrid.

In de Premier League staat Arsenal met nog vijf duels te spelen op een teleurstellende zesde plaats en is kwalificatie voor de Champions League uit zicht. Het contrast is groot met de beginjaren van Wenger bij Arsenal, die drie in 1998, 2002 en 2004 de landstitel pakte met de club.

Met Dennis Bergkamp, Robin van Persie en Thierry Henry haalde Arsenal in 2006 ook nog de finale van de Champions League, die in Parijs met 2-1 werd verloren van FC Barcelona. Tijdens die eindstrijd hield Wenger Bergkamp en Van Persie negentig minuten op de bank.

Lof

Voordat Wenger in 1996 op 46-jarige leeftijd bij Arsenal tekende, was hij trainer van het Japanse Nagoya Grampus Eight en zeven jaar coach van AS Monaco, waarmee hij in 1988 kampioen werd van Frankrijk. Tijdens het bewind van Wenger bij de 'Gunners' gingen de hoge transfersommen een steeds grotere rol spelen in de Premier League, maar Arsenal weigerde daar lange tijd in mee te gaan.

Wenger haalde voornamelijk jonge spelers die de tijd kregen om te wennen aan zijn aanvallende speelwijze, maar daarmee kon hij steeds minder goed opboksen tegen kapitaalkrachtige concurrenten als Chelsea, Manchester United en Manchester City.

Later zag Wenger in dat hij ook grote transferbedragen moest betalen om topspelers naar Arsenal te halen. Vanaf 2013 kwamen Mesut Özil (47 miljoen euro), Alexis Sanchez (42 miljoen), Granit Xhaka (45 miljoen), Alexandre Lacazette (53 miljoen) en Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljoen) naar het Emirates Stadium.

Maar ook deze miljoenenaankopen brachten Wenger niet meer het gewenste succes. Na het laatste kampioenschap in 2004 werd de club alleen in 2005 en 2016 tweede en werd in 2014, 2015 en 2017 de FA Cup gewonnen. Als Arsenal dit seizoen nog de Europa League wint, sluit Wenger zijn lange periode bij de Londense af met zijn eerste Europese prijs.