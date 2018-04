Besiktas-coach Günes brengt nacht in ziekenhuis door na rellen in topper

Na een uur spelen werd Günes geraakt door een voorwerp uit het publiek, vermoedelijk een stoeltje. De 65-jarige coach kreeg enkele hechtingen in zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij ter observatie de nacht doorbracht.

De return in de halve finales van de Turkse beker werd na het incident bij een 0-0 stand gestaakt. Het eerste duel was in 2-2 geëindigd.

Ryan Babel en Jeremain Lens kwamen donderdag in actie voor Besiktas, bij Fenerbahçe bleef de van een blessure herstelde Vincent Janssen op de bank. Het is nog niet bekend of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.

Gespannen

Besiktas-voorzitter Fikret Orman spreekt op de website van zijn club zijn afschuw uit over de gebeurtenissen in de derby. "Het was een trieste dag. Derby's zijn altijd gespannen. Een van onze spelers (Pepe, red.) kreeg een rode kaart, maar wat er later gebeurde was van een heel andere orde."

Volgens Orman liet de beveiliging in het stadion van Fenerbahçe te wensen over. "De scheidsrechter stuurde de spelers naar binnen, maar ook in de catacomben waren er ongeregeldheden. Particuliere beveiligers kregen het aan de stok met voetballers."

De voorzitter vindt het onbegrijpelijk dat juist Günes het grootste slachtoffer was. "Hij was bondscoach van ons nationale team op het WK 2002, toen Turkije derde werd."

"Hoewel zijn gezondheid gezien de gebeurtenissen goed is, gaat het mentaal slecht met hem. De voetbalbond moet nu beslissen wat er gaat gebeuren."

Manipulatie

Fenerbahçe-voorzitter Aziz Yildirim zegt op de site van zijn club dat hij in de maag zit met de situatie. "Ik schaam me in naam van de Fenerbahçe-familie."

Toch plaatst hij zijn vraagtekens bij het staken van de wedstrijd. "Waarom deden de scheidsrechters niets toen onze keeper Volkan Demirel werd aangevallen? Waarom werd er niet opgetreden toen Hasan Cetinkaya aan zijn hoofd werd geraakt of toen Mehmet Topal werd bekogeld met allerlei objecten toen hij een doelpunt vierde?", doelt de voorzitter op eerdere incidenten dit seizoen.

Volgens Yildirim wordt zijn club onterecht als enige schuldige voor het incident aangewezen. "Onze fans zijn het slachtoffer van manipulatie, het is slechts een kwestie van perceptie."

"Fenerbahçe dreigt in een chaotische situatie te belanden, donkere krachten bemoeien zich hiermee. Maar Fenerbahçe is niet een club om mee te spelen."

De ontknoping van het seizoen in Turkije belooft bloedstollend te worden. Vier clubs uit Istanbul - behalve Fenerbahçe en Besiktas ook Istanbul Basaksehir en Galatasaray - staan met nog vijf duels te spelen binnen drie punten van elkaar. Galatasaray is momenteel koploper.