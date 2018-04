Carrick wilde wegens depressie geen toernooien meer spelen voor Engeland

"Ik vond het echt zwaar om met de Engelse ploeg op pad te zijn", zegt de 36-jarige Carrick, die bij Manchester United bezig is aan de laatste weken van zijn carrière, vrijdag in een interview met de BBC.

"Als we met United in de voorbereiding drie weken in het buitenland waren, dan had ik daar geen moeite mee. Maar met Engeland was dat anders. Ik werd er depressief van."

Carrick kwam tot 34 interlands voor de Engelse ploeg. Na het WK in Zuid-Afrika, waar hij als wisselspeler geen minuut in actie kwam, werd hij niet meer opgeroepen voor grote toernooien, maar speelde hij nog wel enkele interlands. "Ik werd er echt down van. Na het WK in Zuid-Afrika dacht ik: dit kan ik niet nog eens opbrengen."

Bevoorrecht

In zijn omgeving merkte Carrick onbegrip. "Mensen zeiden tegen me: 'raap jezelf bijeen en wees dankbaar voor de kans die je krijgt'. Ik begreep dat ik me in een bevoorrechte positie bevond, maar ik vond het zo zwaar dat ik het niet langer aan kon."

Carrick, die twaalf jaar voor United speelde en in die periode vijf keer lanskampioen werd en één keer de Champions League won, verzocht de Engelse bond FA daarop niet meer geselecteerd te worden voor grote toernooien.

Dit seizoen speelde Carrick nog maar één duel voor de hoofdmacht van de club uit Manchester. Na de zomer wordt hij onderdeel van de technische staf.