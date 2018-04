Ziyech zegt dat applaus en spreekkoren in Arena hem niets doen

In de beginfase tegen de Limburgers zong een klein deel van de supporters in de halfvolle Arena "Ziyech rot op", maar dat werd al gauw overstemd door de meerderheid die de middenvelder wel op een positieve manier toezong.

"Ik kreeg daar allemaal niet veel van mee, ik hoorde alleen dat er even geklapt werd voor me. Wat dat met me doet? Niets", zei Ziyech, die meermaals aangaf dat hij alleen over de wedstrijd wilde praten. "Ik ga niet in op randzaken."

De 25-jarige Marokkaans international wilde ook niet praten over het incident bij de spelersbus van Ajax na de verloren topper tegen PSV (3-0). Ziyech kreeg daarbij afgelopen zondag een 'zwiep' van een boze supporter, die de bus opwachtte bij de Arena.

"Ik wil het alleen over de wedstrijd hebben", herhaalde Ziyech, die nog wel vertelde dat hij niet heeft getwijfeld of hij wilde spelen tegen VVV. "Waarom zou ik niet mee willen doen? Zo zit ik niet in elkaar."

Geen prijs

Overigens drukte Ziyech met een aantal fraaie passes zijn stempel op het duel met VVV. Hij nam ook nog de laatste goal voor zijn rekening, maar beseft dat Ajax met de thuiszege weinig opschiet omdat het kampioenschap al verspeeld is.

"Het enige wat we moesten doen was winnen en dat hebben we gedaan. Voor de rest valt er weinig goed te maken, want we hebben geen prijs dit seizoen. Dit zijn geen fijne wedstrijden om te spelen."

Toch sloot Ziyech de wedstrijd in de Arena met een positief gevoel af. "De score had veel hoger dan 4-1 uit kunnen vallen, want we hebben enorm veel kansen laten liggen. Zeker na rust speelden we lekker en daarmee hebben we de rug aardig gerecht na de nederlaag tegen PSV. Nu is het zaak de tweede plaats veilig te stellen en dat gaat lukken."