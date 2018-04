Veltman houdt knieletsel over aan thuisduel Ajax met VVV

Veltman ging in de 37e minuut naar de grond na een duel met Ralf Seuntjens aan de zijlijn. De negentienvoudig Oranje-international bleef lange tijd liggen en werd even later op een brancard van het veld gedragen.

Trainer Erik ten Hag kon vlak na de wedstrijd nog niks zeggen over de ernst van de knieblessure, maar de kans lijkt niet groot dat Veltman dit seizoen nog in actie komt. Ajax speelt zondag 26 april nog thuis tegen AZ en sluit de competitie een week later af met een uitwedstrijd tegen Excelsior.

Veltman speelde dit seizoen tot dusver dertig competitiewedstrijden. Hij raakte begin maart zijn basisplek kwijt, maar stond in de uitwedstrijden tegen FC Groningen en PSV en in dit thuisduel met VVV wel weer aan de aftrap.

Ajax verloor vorige week in Eindhoven de landstitel aan PSV en richt zich in de slotfase van de competitie op het behouden van de tweede plek, goed voor een plek in de voorronde van de Champions League. Nummer drie AZ heeft vijf punten minder.

