Ajax vreest voor ernstige knieblessure aanvoerder Veltman

Veltman liep de blessure in de 37 minuut op bij een duel aan de zijlijn met VVV-spits Ralf Seuntjens. Hij lag daarna met zijn handen voor zijn gezicht op het veld.

Na de wedstrijd kon Ajax alleen melden dat Veltman knieletsel heeft. Vrijdag zal waarschijnlijk meer duidelijk worden over de ernst van de kwetsuur van de negenvoudig Oranje-international, die als jeugdspeler van Ajax al eens zijn kruisband afscheurde.

"Het was niet fijn om hem daar zo te zien liggen. We zullen hem steunen", vertelde Hakim Ziyech na afloop in de Arena. "Het zag er niet goed uit", zei Donny van de Beek. "Hopelijk valt het mee."

Basisplek

De kans is klein dat Veltman dit Eredivisieseizoen nog in actie komt. Ajax speelt zondag 26 april thuis tegen AZ en sluit de competitie een week later af met een uitwedstrijd tegen Excelsior.

Veltman speelde dit seizoen tot dusver dertig competitiewedstrijden. Hij raakte begin maart zijn basisplek kwijt, maar stond in de uitwedstrijden tegen FC Groningen en PSV en in het thuisduel met VVV wel weer aan de aftrap.

Op het moment dat Veltman geblesseerd raakte stond het nog 0-0 in de Arena. Halverwege was het 2-1 voor Ajax door twee goals van David Neres, waarna Klaas-Jan Huntelaar en Ziyech in de tweede helft scoorden.

