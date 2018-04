Ziyech en Neres helpen Ajax langs VVV-Venlo in halfvolle Arena

Via Ralf Seuntjens kwam VVV nog wel op voorsprong, maar door de twee goals van Neres was het halverwege 2-1 voor Ajax. In de tweede helft was de Braziliaan ook nog aangever bij de 3-1 van Klaas-Jan Huntelaar en bepaalde uitblinker Hakim Ziyech de eindstand op 4-1.

Door de zege blijft de voorsprong van Ajax op nummer drie AZ vijf punten en dus ligt de Amsterdamse club op koers voor een plek in de voorronde van de Champions League, al zal dat de fans niet tevredenstellen. Over anderhalve week komen de Alkmaarders op bezoek in de Arena, waarna Ajax het Eredivisieseizoen afsluit met een uitduel met Excelsior.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV zei directeur voetbalzaken Marc Overmars dat het seizoen van Ajax mislukt is nu de titel is veroverd door PSV. De onvrede over het vierde seizoen op rij zonder prijs was zichtbaar op de tribunes in de Arena, die slechts voor de helft gevuld waren.

Toen het duel eenmaal aan de gang was, keerde een deel van het publiek zich even tegen Ziyech, maar dat werd al gauw overstemd door de meerderheid in de Arena die de middenvelder wel op een positieve manier toezong.

Brancard

Ondertussen had Ajax snel op voorsprong kunnen en moeten komen. Lasse Schöne stuitte op doelman Lars Unnerstall, waarna hij onderuit werd gehaald voordat hij kon aanleggen voor een rebound en een penalty kreeg. De Deen ging zelf achter de bal staan en zag zijn strafschop gekeerd worden door Unnerstall.

In het vervolg van de eerste helft speelde Ajax in een te laag tempo om VVV kapot te spelen. Neres probeerde het een keer van afstand, maar zijn schot werd geblokt en een uithaal van Ziyech vloog net naast. Niet veel later ging captain Joël Veltman per brancard van het veld met een op het oog ernstige knieblessure.

Twee minuten voor rust kreeg Ajax een nieuwe tik. Via het hoofd van Justin Kluivert viel de bal voor de voeten van VVV-spits Seuntjens, die Ajax-doelman André Onana klopte met een fraai schot vanaf een meter of twintig (0-1).

De thuisploeg leek daarmee af te stevenen op een achterstand bij rust, ware het niet dat Neres snel orde op zaken stelde. Eerst tikte de buitenspeler een lage voorzet van Donny van de Beek binnen (1-1) en nog voor rust maakte hij ook de tweede Ajax-goal. Ditmaal ging hij diep op een pass van Rasmus Kristensen, die Veltman had vervangen, en schoot hij van dichtbij raak (2-1).

Lat

Amper begonnen aan de tweede helft was het alweer bijna gelijk. VVV-aanvaller Vito van Crooij ontsnapte op randje buitenspel aan de Ajax-defensie, maar schoot te vroeg waardoor Onana de 2-2 kon voorkomen.

Aan de andere kant had het ook alweer snel raak kunnen zijn. Huntelaar nam goed aan na een prachtige pass van Ziyech, maar tot twee keer toe kreeg de spits de bal er niet in. Dat lukte ook Maximilian Wöber niet, die de lat raakte.

Na een uur spelen kwam Ajax dan toch op 3-1 en weer was daarbij een hoofdrol weggelegd voor Neres. Hij gaf laag voor op Huntelaar, die wegdraaide bij zijn tegenstander en de bal binnenschoof.

Met 3-1 op het scorebord kwam er zowaar wat sfeer in de halflege Arena. Neres zette nog maar eens aan en raakte met een schitterend schot de buitenkant van de paal. Ook Ziyech probeerde het nog van afstand en hij had wel succes. Via de binnenkant van de paal verdween de bal in het doel (4-1).

De score had nog hoger kunnen uitvallen, maar een nieuwe poging van Ziyech ging er niet in en ook Van de Beek miste een kans. De Arena klapte nog wel een keer, maar dat was omdat de 18-jarige middenvelder Jurgen Ekkelenkamp als invaller zijn debuut maakte voor Ajax.

